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Kinoafisha TV Shows Raised by Wolves Soundtrack

Soundtrack from "Raised by Wolves"

Music from "Raised by Wolves" All info
Raised by Wolves: Season 2 (Soundtrack from the HBO® Max Original Series)
Raised by Wolves: Season 2 (Soundtrack from the HBO® Max Original Series) 43 tracks. Mariam Wallentin, Ben Frost, Marc Streitenfeld
Listen
Title Artist Time
1 Opening Titles (from Raised by Wolves) Mariam Wallentin, Ben Frost / Ben Frost, Mariam Wallentin 1:09
2 We Found an Android Marc Streitenfeld 1:27
3 Bio Bomb Marc Streitenfeld 1:20
4 Tropical Zone Marc Streitenfeld 1:54
5 Number Seven Marc Streitenfeld 1:51
6 Trust Cylinder Marc Streitenfeld 2:33
7 Fruit of the Tree Marc Streitenfeld 2:27
8 Maybe This Is Paradise Marc Streitenfeld 1:51
9 Gifts Marc Streitenfeld 1:29
10 A Threat Marc Streitenfeld 1:30
11 Guilt Marc Streitenfeld 1:35
12 Necro Serpent Showdown Marc Streitenfeld 2:19
13 A Punisher Marc Streitenfeld 2:20
14 You Deserve Only Death Marc Streitenfeld 1:39
15 The Entity Marc Streitenfeld 1:02
16 Paul and Marcus Reunite Marc Streitenfeld 1:37
17 I Will Kill It Marc Streitenfeld 1:52
18 Mountain Top Showdown Marc Streitenfeld 1:50
19 You Don't Want Blood Marc Streitenfeld 1:04
20 Grandmother Marc Streitenfeld 1:47
21 Serpent Skin Marc Streitenfeld 1:19
22 Sue Prays to Sol Marc Streitenfeld 1:29
23 Control Marc Streitenfeld 1:02
24 Paul's Cocoon Marc Streitenfeld 1:38
25 Decima Is Dead Marc Streitenfeld 1:25
26 The Hunt Marc Streitenfeld 1:06
27 Grandmother Awakes Marc Streitenfeld 1:29
28 A Complex Being Marc Streitenfeld 1:49
29 Tempest Marc Streitenfeld 3:02
30 Tree of Knowledge Marc Streitenfeld 1:05
31 All In Marc Streitenfeld 1:33
32 Mother Puts On the Veil Marc Streitenfeld 2:19
33 Number Seven Chases Campion Marc Streitenfeld 1:32
34 Mother vs Number Seven Marc Streitenfeld 1:37
35 Vrille Goes Offline Marc Streitenfeld 1:50
36 What Happened to Sue Marc Streitenfeld 2:03
37 Stealing the Punisher Helmet Marc Streitenfeld 2:18
38 It's the Tree Marc Streitenfeld 2:00
39 Snowfall Marc Streitenfeld 2:26
40 Lucius Revenge Marc Streitenfeld 3:01
41 Devolution Marc Streitenfeld 2:15
42 Grandmother's Equation Marc Streitenfeld 2:39
43 Marcus Rises Marc Streitenfeld 1:18
Listen to songs from "Raised by Wolves" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Raised by Wolves" in different languages are free for listening online.
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