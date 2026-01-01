|Title
|Artist
|Time
|1
|Opening Titles (from Raised by Wolves)
|Mariam Wallentin, Ben Frost / Ben Frost, Mariam Wallentin
|1:09
|2
|We Found an Android
|Marc Streitenfeld
|1:27
|3
|Bio Bomb
|Marc Streitenfeld
|1:20
|4
|Tropical Zone
|Marc Streitenfeld
|1:54
|5
|Number Seven
|Marc Streitenfeld
|1:51
|6
|Trust Cylinder
|Marc Streitenfeld
|2:33
|7
|Fruit of the Tree
|Marc Streitenfeld
|2:27
|8
|Maybe This Is Paradise
|Marc Streitenfeld
|1:51
|9
|Gifts
|Marc Streitenfeld
|1:29
|10
|A Threat
|Marc Streitenfeld
|1:30
|11
|Guilt
|Marc Streitenfeld
|1:35
|12
|Necro Serpent Showdown
|Marc Streitenfeld
|2:19
|13
|A Punisher
|Marc Streitenfeld
|2:20
|14
|You Deserve Only Death
|Marc Streitenfeld
|1:39
|15
|The Entity
|Marc Streitenfeld
|1:02
|16
|Paul and Marcus Reunite
|Marc Streitenfeld
|1:37
|17
|I Will Kill It
|Marc Streitenfeld
|1:52
|18
|Mountain Top Showdown
|Marc Streitenfeld
|1:50
|19
|You Don't Want Blood
|Marc Streitenfeld
|1:04
|20
|Grandmother
|Marc Streitenfeld
|1:47
|21
|Serpent Skin
|Marc Streitenfeld
|1:19
|22
|Sue Prays to Sol
|Marc Streitenfeld
|1:29
|23
|Control
|Marc Streitenfeld
|1:02
|24
|Paul's Cocoon
|Marc Streitenfeld
|1:38
|25
|Decima Is Dead
|Marc Streitenfeld
|1:25
|26
|The Hunt
|Marc Streitenfeld
|1:06
|27
|Grandmother Awakes
|Marc Streitenfeld
|1:29
|28
|A Complex Being
|Marc Streitenfeld
|1:49
|29
|Tempest
|Marc Streitenfeld
|3:02
|30
|Tree of Knowledge
|Marc Streitenfeld
|1:05
|31
|All In
|Marc Streitenfeld
|1:33
|32
|Mother Puts On the Veil
|Marc Streitenfeld
|2:19
|33
|Number Seven Chases Campion
|Marc Streitenfeld
|1:32
|34
|Mother vs Number Seven
|Marc Streitenfeld
|1:37
|35
|Vrille Goes Offline
|Marc Streitenfeld
|1:50
|36
|What Happened to Sue
|Marc Streitenfeld
|2:03
|37
|Stealing the Punisher Helmet
|Marc Streitenfeld
|2:18
|38
|It's the Tree
|Marc Streitenfeld
|2:00
|39
|Snowfall
|Marc Streitenfeld
|2:26
|40
|Lucius Revenge
|Marc Streitenfeld
|3:01
|41
|Devolution
|Marc Streitenfeld
|2:15
|42
|Grandmother's Equation
|Marc Streitenfeld
|2:39
|43
|Marcus Rises
|Marc Streitenfeld
|1:18