|Title
|Artist
|Time
|1
|Video Camera
|Isabella Summers
|0:52
|2
|Flake or Thief
|Isabella Summers
|1:08
|3
|Surf Aerobics Fantasy
|Isabella Summers
|0:38
|4
|Bunny
|Isabella Summers
|1:12
|5
|Bank
|Isabella Summers
|0:37
|6
|Give Me My Tapes
|Isabella Summers
|1:09
|7
|Bunny Kicks a Perve
|Isabella Summers
|0:32
|8
|Sheila Bails
|Isabella Summers
|0:41
|9
|Aerobics Saved Me
|Isabella Summers
|1:30
|10
|Play It Cool
|Isabella Summers
|0:34
|11
|Sheila Leaves Early
|Isabella Summers
|0:48
|12
|Ballet Teacher
|Isabella Summers
|0:38
|13
|Another Binge
|Isabella Summers
|2:36
|14
|I’m Late
|Isabella Summers
|0:29
|15
|Not Expected
|Isabella Summers
|0:57
|16
|Vacant Space
|Isabella Summers
|0:48
|17
|Parental Extortion
|Isabella Summers
|0:34
|18
|If You Ask Me
|Isabella Summers
|1:00
|19
|Cracked Me Open
|Isabella Summers
|0:35
|20
|Dr. No Nuts
|Isabella Summers
|0:27
|21
|Maya Throws a Tantrum
|Isabella Summers
|0:34
|22
|Videographer
|Isabella Summers
|1:56
|23
|Your Cut
|Isabella Summers
|0:43
|24
|Main Title
|Isabella Summers
|1:03