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Kinoafisha TV Shows Physical Soundtrack

Soundtrack from "Physical"

Music from "Physical" All info
Physical: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Physical: Season 1 (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 24 tracks. Isabella Summers
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Title Artist Time
1 Video Camera Isabella Summers 0:52
2 Flake or Thief Isabella Summers 1:08
3 Surf Aerobics Fantasy Isabella Summers 0:38
4 Bunny Isabella Summers 1:12
5 Bank Isabella Summers 0:37
6 Give Me My Tapes Isabella Summers 1:09
7 Bunny Kicks a Perve Isabella Summers 0:32
8 Sheila Bails Isabella Summers 0:41
9 Aerobics Saved Me Isabella Summers 1:30
10 Play It Cool Isabella Summers 0:34
11 Sheila Leaves Early Isabella Summers 0:48
12 Ballet Teacher Isabella Summers 0:38
13 Another Binge Isabella Summers 2:36
14 I’m Late Isabella Summers 0:29
15 Not Expected Isabella Summers 0:57
16 Vacant Space Isabella Summers 0:48
17 Parental Extortion Isabella Summers 0:34
18 If You Ask Me Isabella Summers 1:00
19 Cracked Me Open Isabella Summers 0:35
20 Dr. No Nuts Isabella Summers 0:27
21 Maya Throws a Tantrum Isabella Summers 0:34
22 Videographer Isabella Summers 1:56
23 Your Cut Isabella Summers 0:43
24 Main Title Isabella Summers 1:03
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