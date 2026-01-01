|Title
|Artist
|Time
|1
|Prologue
|Pedro Bromfman
|1:08
|2
|Tuyo
|Rodrigo Amarante
|1:29
|3
|Colombian Army
|Pedro Bromfman
|1:27
|4
|No Amnesty
|Pedro Bromfman
|1:43
|5
|Cockroach and Pinochet
|Pedro Bromfman
|1:35
|6
|Meet Gacha and Escobar
|Pedro Bromfman
|1:11
|7
|Easy Money
|Pedro Bromfman
|1:07
|8
|Agent Murphy
|Pedro Bromfman
|2:25
|9
|The Perfect Product
|Pedro Bromfman
|1:22
|10
|Cocaine Labs
|Pedro Bromfman
|2:56
|11
|Colonel Carrillo
|Pedro Bromfman
|1:39
|12
|Pablo’s Sword
|Pedro Bromfman
|3:41
|13
|Palace of Justice
|Pedro Bromfman
|2:07
|14
|Baby Girl
|Pedro Bromfman
|2:04
|15
|Urban Chase
|Pedro Bromfman
|3:01
|16
|Flying Drugs
|Pedro Bromfman
|1:15
|17
|Murphy’s First Kill
|Pedro Bromfman
|2:14
|18
|Gacha’s Troubles
|Pedro Bromfman
|2:27
|19
|Kidnapped
|Pedro Bromfman
|2:12
|20
|The Spaniard
|Pedro Bromfman
|1:27
|21
|President Gaviria
|Pedro Bromfman
|1:42
|22
|Recruiting Soldiers
|Pedro Bromfman
|1:24
|23
|The Tax
|Pedro Bromfman
|2:02
|24
|Turbay and Gorilla
|Pedro Bromfman
|3:25
|25
|Pablo Grieves
|Pedro Bromfman
|4:12
|26
|Cat Killers
|Pedro Bromfman
|1:54
|27
|McPickle
|Pedro Bromfman
|2:20
|28
|This Is Home
|Pedro Bromfman
|2:26