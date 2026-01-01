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Kinoafisha TV Shows Narcos Soundtrack

Soundtrack from "Narcos"

Music from "Narcos" All info
Narcos (A Netflix Original Series Soundtrack)
Narcos (A Netflix Original Series Soundtrack) 28 tracks. Pedro Bromfman, Rodrigo Amarante
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Narcos: Season 2 (A Netflix Original Series Soundtrack)
Narcos: Season 2 (A Netflix Original Series Soundtrack) 20 tracks. Pedro Bromfman, Ruben Juarez, Usma Y Su Conjunto, Grupo Niche, Jaime R. Echavarria, Rodrigo Amarante
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Narcos: Season 3 (A Netflix Original Series Soundtrack)
Narcos: Season 3 (A Netflix Original Series Soundtrack) 18 tracks. Rodrigo Amarante, Pedro Bromfman, Ángel Canales, Julio Jaramillo, Омара Портуондо, Rodolfo Aicardi
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Narcos, Vol. 1 (More Music From the Netflix Original Series)
Narcos, Vol. 1 (More Music From the Netflix Original Series) 12 tracks. Pedro Laza y Sus Pelayeros, A Taste of Honey, Soffy Martinez, Los Diplomaticos, Los Corraleros de Majagual, Rodolfo y Su Tipica RA7, Banda 20 de Julio de Repelon, Los Pamperos, Son de Loma, Gildardo Zapata, Orquesta Ritmo de Sabanas, Manuel Alvarez Y Sus Dangers
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Narcos, Vol. 2 (More Music From the Netflix Original Series)
Narcos, Vol. 2 (More Music From the Netflix Original Series) 12 tracks. Son Palenque, Elia y Elizabeth, Alonso y Bernardo, The Latin Brothers, La Sonora Dinamita, Carlos Arturo, Los Golden Boys, Los Yetis, Octavio Meza Y Su Conjunto, Afrosound, Fruko y Sus Tesos
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Title Artist Time
1 Prologue Pedro Bromfman 1:08
2 Tuyo Rodrigo Amarante 1:29
3 Colombian Army Pedro Bromfman 1:27
4 No Amnesty Pedro Bromfman 1:43
5 Cockroach and Pinochet Pedro Bromfman 1:35
6 Meet Gacha and Escobar Pedro Bromfman 1:11
7 Easy Money Pedro Bromfman 1:07
8 Agent Murphy Pedro Bromfman 2:25
9 The Perfect Product Pedro Bromfman 1:22
10 Cocaine Labs Pedro Bromfman 2:56
11 Colonel Carrillo Pedro Bromfman 1:39
12 Pablo’s Sword Pedro Bromfman 3:41
13 Palace of Justice Pedro Bromfman 2:07
14 Baby Girl Pedro Bromfman 2:04
15 Urban Chase Pedro Bromfman 3:01
16 Flying Drugs Pedro Bromfman 1:15
17 Murphy’s First Kill Pedro Bromfman 2:14
18 Gacha’s Troubles Pedro Bromfman 2:27
19 Kidnapped Pedro Bromfman 2:12
20 The Spaniard Pedro Bromfman 1:27
21 President Gaviria Pedro Bromfman 1:42
22 Recruiting Soldiers Pedro Bromfman 1:24
23 The Tax Pedro Bromfman 2:02
24 Turbay and Gorilla Pedro Bromfman 3:25
25 Pablo Grieves Pedro Bromfman 4:12
26 Cat Killers Pedro Bromfman 1:54
27 McPickle Pedro Bromfman 2:20
28 This Is Home Pedro Bromfman 2:26
Listen to songs from "Narcos" (2015) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Narcos" in different languages are free for listening online.
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