Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Silver Spoon Soundtrack

Soundtrack from "Silver Spoon"

Music from "Silver Spoon" All info
Мажор
Мажор 26 tracks. Павел Есенин
Listen
Мажор 2, Ч. 2 (Из т/с "Мажор 2")
Мажор 2, Ч. 2 (Из т/с "Мажор 2") 19 tracks. Shayfer James, Smilin'man, Tesla Boy, Kilometers, Kristina Si, The Controversy, Explosion, Thiago Bachet, Виктория Черенцова, DONI
Listen
Мажор 2 (Из т/с "Мажор 2")
Мажор 2 (Из т/с "Мажор 2") 14 tracks. Sollar, Matthew Heath, Mark Hartley, Alex Humphreys, Chris Unck And The Black Roses, Kristina Si, Mudhens, Loskin, DONI, RyanOtter, Emily Jaye, Олег Чубыкин, Виктория Черенцова, Павел Есенин, Vinyl Station
Listen
Мажор 3 (Из т/с "Мажор 3")
Мажор 3 (Из т/с "Мажор 3") 11 tracks. Sollar, Emilia Glaser, Chad McKinsey, Sean Fischer & Friends, Matthew Heath, Мот, Eric Fraley, Bora York, Edge Factor, L'One, Smilin'man
Listen
Мажор 3, Ч. 2 (Из т/с "Мажор 3")
Мажор 3, Ч. 2 (Из т/с "Мажор 3") 10 tracks. You Scream I Scream, Black Star Mafia, HMFT, Amber Rhodes, Jake Zavracky, Gabriel Fry, Latz, , Todd Thibaud
Listen
Title Artist Time
1 Good Morning Павел Есенин 1:49
2 Horor Павел Есенин 4:34
3 Go Back Павел Есенин 0:59
4 Crime Scene Павел Есенин 2:49
5 The End of the Begining Павел Есенин 3:56
6 First Out Павел Есенин 1:33
7 Crime Scene 2 Павел Есенин 1:47
8 Theme Light Павел Есенин 0:46
9 Her Polizey Павел Есенин 1:22
10 Wood Suspence Павел Есенин 3:58
11 Last Suspence Павел Есенин 1:29
12 Razborka Павел Есенин 4:13
13 Papa & Mama Павел Есенин 2:53
14 Minor Suspence 1 Павел Есенин 0:46
15 Crime Scene 3 Павел Есенин 2:25
16 Evidences Павел Есенин 3:15
17 Positive Павел Есенин 2:14
18 Mamas Secret Павел Есенин 1:55
19 Podstava Павел Есенин 1:50
20 Minor Suspence 2 Павел Есенин 1:20
21 Mid Action Павел Есенин 9:55
22 Life Pad Павел Есенин 2:36
23 Sad Piano Павел Есенин 1:25
24 Life Is Short Павел Есенин 1:38
25 Podstava Theme Павел Есенин 0:55
26 Last Action Павел Есенин 8:26
Listen to songs from "Silver Spoon" (2014) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Silver Spoon" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more