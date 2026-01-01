|Title
|Artist
|Time
|1
|Good Morning
|Павел Есенин
|1:49
|2
|Horor
|Павел Есенин
|4:34
|3
|Go Back
|Павел Есенин
|0:59
|4
|Crime Scene
|Павел Есенин
|2:49
|5
|The End of the Begining
|Павел Есенин
|3:56
|6
|First Out
|Павел Есенин
|1:33
|7
|Crime Scene 2
|Павел Есенин
|1:47
|8
|Theme Light
|Павел Есенин
|0:46
|9
|Her Polizey
|Павел Есенин
|1:22
|10
|Wood Suspence
|Павел Есенин
|3:58
|11
|Last Suspence
|Павел Есенин
|1:29
|12
|Razborka
|Павел Есенин
|4:13
|13
|Papa & Mama
|Павел Есенин
|2:53
|14
|Minor Suspence 1
|Павел Есенин
|0:46
|15
|Crime Scene 3
|Павел Есенин
|2:25
|16
|Evidences
|Павел Есенин
|3:15
|17
|Positive
|Павел Есенин
|2:14
|18
|Mamas Secret
|Павел Есенин
|1:55
|19
|Podstava
|Павел Есенин
|1:50
|20
|Minor Suspence 2
|Павел Есенин
|1:20
|21
|Mid Action
|Павел Есенин
|9:55
|22
|Life Pad
|Павел Есенин
|2:36
|23
|Sad Piano
|Павел Есенин
|1:25
|24
|Life Is Short
|Павел Есенин
|1:38
|25
|Podstava Theme
|Павел Есенин
|0:55
|26
|Last Action
|Павел Есенин
|8:26