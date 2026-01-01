|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title
|John Paesano, Braden Kimball / Braden Kimball
|1:06
|2
|Subway Feels
|John Paesano
|2:38
|3
|The Motorcade
|John Paesano
|2:44
|4
|Tazin' in the Dark
|John Paesano
|1:54
|5
|Checking Mail
|John Paesano
|3:36
|6
|To the Nest
|John Paesano
|1:37
|7
|Agent Nadeem
|John Paesano
|2:01
|8
|Not Another Hallway
|John Paesano
|5:22
|9
|Returning Home
|John Paesano
|2:04
|10
|All Star Pitcher
|John Paesano
|8:23
|11
|Ricochet Neighbor
|John Paesano
|2:28
|12
|The Murdocks
|John Paesano
|2:38
|13
|Trading Judgement
|John Paesano
|4:42
|14
|Fagan Corners
|John Paesano
|3:42
|15
|Elevated Hubbies
|John Paesano
|2:36
|16
|Leading the Blind
|John Paesano
|3:25
|17
|Perp Walk
|John Paesano
|2:49
|18
|Wedding Day Jitters
|John Paesano
|4:37
|19
|Dex Plus One
|John Paesano
|5:30
|20
|The Funeral
|John Paesano
|4:09
|21
|Still Stapled Together
|John Paesano
|3:43
|22
|Nelson Murdock and Page
|John Paesano
|2:27
|23
|End Credits
|John Paesano
|1:06