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Kinoafisha TV Shows Daredevil Soundtrack

Soundtrack from "Daredevil"

Music from "Daredevil" All info
Daredevil: Season 3 (Original Soundtrack Album)
Daredevil: Season 3 (Original Soundtrack Album) 23 tracks. John Paesano, Braden Kimball, John Paesano
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Daredevil (Original Soundtrack Album)
Daredevil (Original Soundtrack Album) 15 tracks. John Paesano, Braden Kimball, John Paesano
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Daredevil: Season 2 (Original Soundtrack Album)
Daredevil: Season 2 (Original Soundtrack Album) 15 tracks. John Paesano, Braden Kimball, John Paesano
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Daredevil (Netflix Series) Soundtrack Highlights
Daredevil (Netflix Series) Soundtrack Highlights 7 tracks. The Action Band, Ensemble Orchestral de LÕoiseau Lyre, Pierre Columbo, Гленн Гульд, Munich Pro Arte Orchestra, Kurt Redel, Eberhard Krauss, Пьер Фурнье, Camerata Romana, Eugen Duvier, Josef Brezina, Sofia Philharmonic Orchestra, Rouslan Raychov, Михаил Светлов
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Title Artist Time
1 Main Title John Paesano, Braden Kimball / Braden Kimball 1:06
2 Subway Feels John Paesano 2:38
3 The Motorcade John Paesano 2:44
4 Tazin' in the Dark John Paesano 1:54
5 Checking Mail John Paesano 3:36
6 To the Nest John Paesano 1:37
7 Agent Nadeem John Paesano 2:01
8 Not Another Hallway John Paesano 5:22
9 Returning Home John Paesano 2:04
10 All Star Pitcher John Paesano 8:23
11 Ricochet Neighbor John Paesano 2:28
12 The Murdocks John Paesano 2:38
13 Trading Judgement John Paesano 4:42
14 Fagan Corners John Paesano 3:42
15 Elevated Hubbies John Paesano 2:36
16 Leading the Blind John Paesano 3:25
17 Perp Walk John Paesano 2:49
18 Wedding Day Jitters John Paesano 4:37
19 Dex Plus One John Paesano 5:30
20 The Funeral John Paesano 4:09
21 Still Stapled Together John Paesano 3:43
22 Nelson Murdock and Page John Paesano 2:27
23 End Credits John Paesano 1:06
Listen to songs from "Daredevil" (2015) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Daredevil" in different languages are free for listening online.
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