Kinoafisha
TV Shows
Daredevil
Seasons
Daredevil All seasons
Marvel's Daredevil
18+
Production year
2015
Country
USA
Episode duration
55 minutes
Streaming service
Netflix
Series rating
8.0
Rate
11
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "Daredevil"
Season 1
13 episodes
10 April 2015
Season 2
13 episodes
18 March 2016
Season 3
13 episodes
19 October 2018
