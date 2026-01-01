Lupin (Music from Pt. 1 Of the Netflix Original Series) 15 tracks. Mathieu Lamboley Listen Lupin (Music from Pt. 2 of the Netflix Original Series) 14 tracks. Mathieu Lamboley Listen

Title Artist Time 1 Arsène Mathieu Lamboley 2:28 2 Pellegrini Mathieu Lamboley 1:53 3 Juliette Mathieu Lamboley 1:25 4 Etretat Mathieu Lamboley 1:38 5 L'Emeraude Mathieu Lamboley 3:14 6 L'Aiguille Mystérieuse Mathieu Lamboley 2:01 7 Gentleman Mathieu Lamboley 2:08 8 Cambrioleur Mathieu Lamboley 1:18 9 Les Confidences D'Assane Mathieu Lamboley 3:02 10 Coffre - Fort Mathieu Lamboley 2:38 11 Claire Mathieu Lamboley 1:47 12 Le Voyageur Mathieu Lamboley 1:48 13 Diamants Mathieu Lamboley 1:37 14 Louvre Mathieu Lamboley 3:11 15 Lupin Mathieu Lamboley 3:52

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