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Kinoafisha TV Shows Lupin Soundtrack

Soundtrack from "Lupin"

Music from "Lupin" All info
Lupin (Music from Pt. 1 Of the Netflix Original Series)
Lupin (Music from Pt. 1 Of the Netflix Original Series) 15 tracks. Mathieu Lamboley
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Lupin (Music from Pt. 2 of the Netflix Original Series)
Lupin (Music from Pt. 2 of the Netflix Original Series) 14 tracks. Mathieu Lamboley
Listen
Title Artist Time
1 Arsène Mathieu Lamboley 2:28
2 Pellegrini Mathieu Lamboley 1:53
3 Juliette Mathieu Lamboley 1:25
4 Etretat Mathieu Lamboley 1:38
5 L'Emeraude Mathieu Lamboley 3:14
6 L'Aiguille Mystérieuse Mathieu Lamboley 2:01
7 Gentleman Mathieu Lamboley 2:08
8 Cambrioleur Mathieu Lamboley 1:18
9 Les Confidences D'Assane Mathieu Lamboley 3:02
10 Coffre - Fort Mathieu Lamboley 2:38
11 Claire Mathieu Lamboley 1:47
12 Le Voyageur Mathieu Lamboley 1:48
13 Diamants Mathieu Lamboley 1:37
14 Louvre Mathieu Lamboley 3:11
15 Lupin Mathieu Lamboley 3:52
Listen to songs from "Lupin" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Lupin" in different languages are free for listening online.
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