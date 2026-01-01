|1
|Opening (Spirit of Adventure)
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|0:53
|2
|Dug's Theme (Full Version)
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|0:50
|3
|Theme for Carl and Dug
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|1:27
|4
|Up at the Crack of Dog
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|0:30
|5
|Are You There, Dog? It's Me, Carl
|Andrea Datzman, Curtis Green
|1:33
|6
|Squirrel, Interrupted
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|1:26
|7
|Tilt-A-Squirrel
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|2:40
|8
|Squirrel's Worst Peanut Butter
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|0:35
|9
|Around the Squirrel in 80 Dugs
|Andrea Datzman, Curtis Green
|0:46
|10
|For Whom the Smell Tolls
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|2:02
|11
|All Smell Breaks Loose
|Andrea Datzman, Curtis Green
|0:31
|12
|The Good, the Bad and the Dug-ly
|Andrea Datzman, Curtis Green
|2:30
|13
|All's Smell That Ends Smell
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|0:22
|14
|Dug Actually
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|0:39
|15
|This Is Your Brain on Dug
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|2:51
|16
|My Pup Runneth Over/The Dog of War
|Andrea Datzman, Curtis Green
|3:03
|17
|The Dogfather, Part II
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|1:07
|18
|The Star-Spangled Barker
|Andrea Datzman, Curtis Green
|0:40
|19
|Stand-Dug Comedian
|Andrea Datzman, Curtis Green
|0:31
|20
|Firework from Home
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|1:01
|21
|Here Come the Fireworks
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|0:38
|22
|Extreme Russell-ing
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|1:37
|23
|The Science of Adventure
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|2:27
|24
|Golden Retriever Privilege
|Andrea Datzman, Curtis Green
|2:54
|25
|Closing Rebarks (Dug's Theme)
|Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino
|0:31