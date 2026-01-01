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Kinoafisha TV Shows Dug Days Soundtrack

Soundtrack from "Dug Days"

Music from "Dug Days" All info
Dug Days (Original Soundtrack)
Dug Days (Original Soundtrack) 25 tracks. Andrea Datzman, Curtis Green
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Title Artist Time
1 Opening (Spirit of Adventure) Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:53
2 Dug's Theme (Full Version) Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:50
3 Theme for Carl and Dug Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:27
4 Up at the Crack of Dog Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:30
5 Are You There, Dog? It's Me, Carl Andrea Datzman, Curtis Green 1:33
6 Squirrel, Interrupted Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:26
7 Tilt-A-Squirrel Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 2:40
8 Squirrel's Worst Peanut Butter Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:35
9 Around the Squirrel in 80 Dugs Andrea Datzman, Curtis Green 0:46
10 For Whom the Smell Tolls Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 2:02
11 All Smell Breaks Loose Andrea Datzman, Curtis Green 0:31
12 The Good, the Bad and the Dug-ly Andrea Datzman, Curtis Green 2:30
13 All's Smell That Ends Smell Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:22
14 Dug Actually Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:39
15 This Is Your Brain on Dug Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 2:51
16 My Pup Runneth Over/The Dog of War Andrea Datzman, Curtis Green 3:03
17 The Dogfather, Part II Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:07
18 The Star-Spangled Barker Andrea Datzman, Curtis Green 0:40
19 Stand-Dug Comedian Andrea Datzman, Curtis Green 0:31
20 Firework from Home Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:01
21 Here Come the Fireworks Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:38
22 Extreme Russell-ing Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 1:37
23 The Science of Adventure Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 2:27
24 Golden Retriever Privilege Andrea Datzman, Curtis Green 2:54
25 Closing Rebarks (Dug's Theme) Andrea Datzman, Curtis Green / Michael Giacchino 0:31
Listen to songs from "Dug Days" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Dug Days" in different languages are free for listening online.
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