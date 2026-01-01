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Kinoafisha TV Shows Dickinson Soundtrack

Soundtrack from "Dickinson"

Music from "Dickinson" All info
Dickinson: Season One (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Dickinson: Season One (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 32 tracks. Drum & Lace, Ian Hultquist
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Dickinson: Season Two (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Dickinson: Season Two (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 24 tracks. Drum & Lace, Ian Hultquist, Ro Rowan, Aaron Steele, Drum & Lace, Ian Hultquist
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Dickinson: Season Three (Apple TV+ Original Series Soundtrack)
Dickinson: Season Three (Apple TV+ Original Series Soundtrack) 23 tracks. Drum & Lace, Ian Hultquist
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Title Artist Time
1 Main Titles Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:25
2 Meet Me in the Orchard Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:11
3 Love Me More Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:26
4 Death Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:43
5 Can I Tell You a Secret? Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:11
6 Nailed It Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:55
7 It Rumbles Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:57
8 Volcano Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:38
9 She's Weird Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:50
10 Wild Nights Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:09
11 Railroad Fever Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:15
12 Poetry? Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:24
13 Buy Some Pencils Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:40
14 Don't Meet Your Heroes Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:38
15 Big Tree Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 2:32
16 Open Me Carefully Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:33
17 Faux Sick Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:48
18 The Study Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:55
19 So Many Oysters Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:55
20 Not For a Long, Long Time Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:58
21 You Should Marry Him Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:16
22 Log Ahead! Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:31
23 Not Husband & Wife Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:42
24 The No-Hopers Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 3:10
25 Death Theme Redux Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:56
26 You're Not Special Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:56
27 Sketchbook Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:45
28 The Hour of Death Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 2:00
29 I'm Pregnant Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:37
30 California Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 1:49
31 Desperately Seeking Emily Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:53
32 I Am a Poet Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist 0:59
Listen to songs from "Dickinson" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Dickinson" in different languages are free for listening online.
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