|1
|Main Titles
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:25
|2
|Meet Me in the Orchard
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:11
|3
|Love Me More
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:26
|4
|Death
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:43
|5
|Can I Tell You a Secret?
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:11
|6
|Nailed It
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:55
|7
|It Rumbles
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:57
|8
|Volcano
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:38
|9
|She's Weird
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:50
|10
|Wild Nights
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:09
|11
|Railroad Fever
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:15
|12
|Poetry?
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:24
|13
|Buy Some Pencils
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:40
|14
|Don't Meet Your Heroes
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:38
|15
|Big Tree
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|2:32
|16
|Open Me Carefully
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:33
|17
|Faux Sick
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:48
|18
|The Study
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:55
|19
|So Many Oysters
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:55
|20
|Not For a Long, Long Time
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:58
|21
|You Should Marry Him
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:16
|22
|Log Ahead!
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:31
|23
|Not Husband & Wife
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:42
|24
|The No-Hopers
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|3:10
|25
|Death Theme Redux
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:56
|26
|You're Not Special
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:56
|27
|Sketchbook
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:45
|28
|The Hour of Death
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|2:00
|29
|I'm Pregnant
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:37
|30
|California
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|1:49
|31
|Desperately Seeking Emily
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:53
|32
|I Am a Poet
|Drum & Lace, Ian Hultquist / Sofia Hultquist
|0:59