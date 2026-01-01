|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title
|Trevor Morris
|1:12
|2
|Wallachia 1455
|Trevor Morris
|1:25
|3
|Lisa of Lupu
|Trevor Morris
|1:25
|4
|The True Science
|Trevor Morris
|2:21
|5
|Vlad Searches for Lisa
|Trevor Morris
|1:16
|6
|No More Do I Travel as a Man
|Trevor Morris
|1:57
|7
|There Are No Innocents
|Trevor Morris
|0:54
|8
|Hordes Descend On Targoviste
|Trevor Morris
|2:18
|9
|Murdenu Tavern
|Trevor Morris
|1:30
|10
|Tavern Brawl
|Trevor Morris
|1:44
|11
|Bloody Gresit
|Trevor Morris
|3:15
|12
|Bit of Dried Goat
|Trevor Morris
|2:16
|13
|Alley Fight
|Trevor Morris
|1:53
|14
|We Can’t Turn Away
|Trevor Morris
|4:57
|15
|Trevor Fights the Cyclops
|Trevor Morris
|2:29
|16
|War for the Soul of Our People
|Trevor Morris
|1:52
|17
|Twilight Descends
|Trevor Morris
|1:21
|18
|I’m Trevor Belmont
|Trevor Morris
|1:01
|19
|Trevor Fights the Mob
|Trevor Morris
|2:20
|20
|Let Me Kiss You
|Trevor Morris
|3:12
|21
|I Fight for Myself
|Trevor Morris
|3:16
|22
|Night Hordes Besiege Gresit
|Trevor Morris
|1:44
|23
|There’s an Army of Us
|Trevor Morris
|2:17
|24
|Trevor and Sypha in the Catacombs
|Trevor Morris
|2:21
|25
|Alucard Rises
|Trevor Morris
|3:54
|26
|Trevor Fights Alucard
|Trevor Morris
|2:43
|27
|Hunter, Scholar, Soldier
|Trevor Morris
|1:57