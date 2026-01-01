Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Castlevania Soundtrack

Soundtrack from "Castlevania"

Music from "Castlevania" All info
Castlevania (Music From The Netflix Original Series)
Castlevania (Music From The Netflix Original Series) 27 tracks. Trevor Morris
Listen
Title Artist Time
1 Main Title Trevor Morris 1:12
2 Wallachia 1455 Trevor Morris 1:25
3 Lisa of Lupu Trevor Morris 1:25
4 The True Science Trevor Morris 2:21
5 Vlad Searches for Lisa Trevor Morris 1:16
6 No More Do I Travel as a Man Trevor Morris 1:57
7 There Are No Innocents Trevor Morris 0:54
8 Hordes Descend On Targoviste Trevor Morris 2:18
9 Murdenu Tavern Trevor Morris 1:30
10 Tavern Brawl Trevor Morris 1:44
11 Bloody Gresit Trevor Morris 3:15
12 Bit of Dried Goat Trevor Morris 2:16
13 Alley Fight Trevor Morris 1:53
14 We Can’t Turn Away Trevor Morris 4:57
15 Trevor Fights the Cyclops Trevor Morris 2:29
16 War for the Soul of Our People Trevor Morris 1:52
17 Twilight Descends Trevor Morris 1:21
18 I’m Trevor Belmont Trevor Morris 1:01
19 Trevor Fights the Mob Trevor Morris 2:20
20 Let Me Kiss You Trevor Morris 3:12
21 I Fight for Myself Trevor Morris 3:16
22 Night Hordes Besiege Gresit Trevor Morris 1:44
23 There’s an Army of Us Trevor Morris 2:17
24 Trevor and Sypha in the Catacombs Trevor Morris 2:21
25 Alucard Rises Trevor Morris 3:54
26 Trevor Fights Alucard Trevor Morris 2:43
27 Hunter, Scholar, Soldier Trevor Morris 1:57
Listen to songs from "Castlevania" (2017) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Castlevania" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more