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Kinoafisha TV Shows Borgia Soundtrack

Soundtrack from "Borgia"

Music from "Borgia" All info
Borgia Season One (Original Soundtrack from the TV Series) [Collector Edition]
Borgia Season One (Original Soundtrack from the TV Series) [Collector Edition] 109 tracks. Cyril Morin
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Borgia Season 2 (Original Soundtrack)
Borgia Season 2 (Original Soundtrack) 22 tracks. Eric Neveux, Оркестр «Филармония», James Shearman
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Borgia Season 3 (Original Soundtrack from the TV Series)
Borgia Season 3 (Original Soundtrack from the TV Series) 21 tracks. Eric Neveux
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Title Artist Time
1 Opening (Papal States) Cyril Morin 1:27
2 Card Game Cyril Morin 2:56
3 A Young Woman Cyril Morin 1:41
4 A Requiem Mass Cyril Morin 1:12
5 Sistine Chapel Cyril Morin 2:38
6 Vale Diva Cyril Morin 2:12
7 Streets of Rome Cyril Morin 3:09
8 Fabrizio Colonna Cyril Morin 1:02
9 Curia (Alternate Version) Cyril Morin 3:25
10 Cezare Becomes a Cardinal Cyril Morin 1:51
11 Cezare and Vanozza Cyril Morin 2:07
12 Prepare Your Weapons Cyril Morin 2:16
13 The Witch Cyril Morin 1:38
14 Djem's Arrival Cyril Morin 1:15
15 Giovanni de Medici Cyril Morin 1:23
16 Bordello Cyril Morin 1:54
17 Refusing Marriage Cyril Morin 1:09
18 Preparations Cyril Morin 1:26
19 Moving the Gold Cyril Morin 1:31
20 Death of the Witch Cyril Morin 2:12
21 Rodrigo's Sentence Cyril Morin 2:24
22 Ondata di calore Cyril Morin 2:22
23 A Sacred Vow Cyril Morin 1:56
24 Giulia Farnese Cyril Morin 2:04
25 The Ninth Cyril Morin 1:40
26 Like a Borgia Cyril Morin 1:36
27 A Pact with God Cyril Morin 4:17
28 Secrets Cyril Morin 1:52
29 Saint Petronilla Cyril Morin 2:36
30 The Letter Cyril Morin 1:06
31 Supreme Sacrifice Cyril Morin 1:41
32 Speak True Cyril Morin 1:19
33 Cezare's Child Cyril Morin 1:14
34 Black Smoke Cyril Morin 2:55
35 Wooden Boxes (Alternate Version) Cyril Morin 1:22
36 Newly Shorn Cyril Morin 2:39
37 Napolitan Troops Cyril Morin 3:05
38 Exorcism Cyril Morin 2:28
39 You Must Act Cyril Morin 2:47
40 Facing the Crowd Cyril Morin 2:31
41 Spying Games Cyril Morin 3:24
42 Taking Control Cyril Morin 1:51
43 The Bonds of Matrimony Cyril Morin 4:53
44 Burning Church Cyril Morin 2:30
45 Jupiter and Mars Cyril Morin 1:34
46 Leave to Rome Cyril Morin 1:55
47 The Wedding Night Cyril Morin 1:42
48 Dividing the Map Cyril Morin 3:33
49 The Holy League Cyril Morin 2:02
50 Rising Christ Cyril Morin 3:07
51 Scar Cyril Morin 1:49
52 We Are Equals Cyril Morin 2:10
53 Enemies Cyril Morin 2:54
54 Legitimacy Cyril Morin 2:56
55 The Throne Room Cyril Morin 3:38
56 Maneuvers Cyril Morin 1:56
57 Orvieto Cyril Morin 3:03
58 Siege Cyril Morin 2:14
59 General Juan Borgia Cyril Morin 1:51
60 D'Este Cyril Morin 1:07
61 Four Kingdoms Cyril Morin 3:13
62 Well in Hell Cyril Morin 3:31
63 Prelude to an Apocalypse Cyril Morin 2:06
64 Orsini Cyril Morin 2:19
65 Messenger Cyril Morin 2:39
66 Excommunication Cyril Morin 3:27
67 Blasphemies Cyril Morin 2:51
68 Cezare in Custody Cyril Morin 3:22
69 Die for Me Cyril Morin 3:43
70 Works of Mercy Cyril Morin 3:22
71 Ascension Cyril Morin 3:09
72 The Invasion of Rome Cyril Morin 4:09
73 D'Allegre Cyril Morin 2:18
74 Briconnet Cyril Morin 1:59
75 Condottiero Cyril Morin 2:21
76 Papal Garden Cyril Morin 2:51
77 Brothers Cyril Morin 2:18
78 Papal Legate Cyril Morin 3:35
79 Gloria (Alternate Version) Cyril Morin 2:07
80 Feltre and Belluno Cyril Morin 2:39
81 Djem's Death Cyril Morin 1:25
82 Miracles (Alternate Version) Cyril Morin 1:52
83 Monster's Mother Cyril Morin 2:12
84 Misfortune Cyril Morin 1:32
85 Juan and Lucrezia (Alternate Version) Cyril Morin 2:08
86 The Horsemen Cyril Morin 2:24
87 Ashamed Cyril Morin 2:34
88 Chosen Cyril Morin 2:24
89 Spanish Troops Cyril Morin 4:43
90 Stigmata Cyril Morin 5:57
91 Pedro Caldes Cyril Morin 1:48
92 Dust and Stones Cyril Morin 2:10
93 Juan Must Die Cyril Morin 3:03
94 The Attack of Marino Cyril Morin 2:21
95 In Gratitude Cyril Morin 4:05
96 Become My Lover Cyril Morin 2:20
97 God's Monster Cyril Morin 3:15
98 The Serpent Rises Cyril Morin 1:51
99 Incompetent Cyril Morin 1:15
100 Juan's Kiss Cyril Morin 2:48
101 The Last Drink Cyril Morin 1:28
102 Where Is My Son? Cyril Morin 2:04
103 Fisher of Men Cyril Morin 5:19
104 Abel and Cain Cyril Morin 4:10
105 Leave Without Delay Cyril Morin 2:25
106 Torments (Alternate Version) Cyril Morin 3:43
107 I Am Cezare Borgia Cyril Morin 1:55
108 Finale (Rodrigo's Affliction) Cyril Morin 3:25
109 Glorious Rome (Alternate Mix Edit) Cyril Morin 1:04
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