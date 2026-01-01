|Title
|Artist
|Time
|1
|Opening (Papal States)
|Cyril Morin
|1:27
|2
|Card Game
|Cyril Morin
|2:56
|3
|A Young Woman
|Cyril Morin
|1:41
|4
|A Requiem Mass
|Cyril Morin
|1:12
|5
|Sistine Chapel
|Cyril Morin
|2:38
|6
|Vale Diva
|Cyril Morin
|2:12
|7
|Streets of Rome
|Cyril Morin
|3:09
|8
|Fabrizio Colonna
|Cyril Morin
|1:02
|9
|Curia (Alternate Version)
|Cyril Morin
|3:25
|10
|Cezare Becomes a Cardinal
|Cyril Morin
|1:51
|11
|Cezare and Vanozza
|Cyril Morin
|2:07
|12
|Prepare Your Weapons
|Cyril Morin
|2:16
|13
|The Witch
|Cyril Morin
|1:38
|14
|Djem's Arrival
|Cyril Morin
|1:15
|15
|Giovanni de Medici
|Cyril Morin
|1:23
|16
|Bordello
|Cyril Morin
|1:54
|17
|Refusing Marriage
|Cyril Morin
|1:09
|18
|Preparations
|Cyril Morin
|1:26
|19
|Moving the Gold
|Cyril Morin
|1:31
|20
|Death of the Witch
|Cyril Morin
|2:12
|21
|Rodrigo's Sentence
|Cyril Morin
|2:24
|22
|Ondata di calore
|Cyril Morin
|2:22
|23
|A Sacred Vow
|Cyril Morin
|1:56
|24
|Giulia Farnese
|Cyril Morin
|2:04
|25
|The Ninth
|Cyril Morin
|1:40
|26
|Like a Borgia
|Cyril Morin
|1:36
|27
|A Pact with God
|Cyril Morin
|4:17
|28
|Secrets
|Cyril Morin
|1:52
|29
|Saint Petronilla
|Cyril Morin
|2:36
|30
|The Letter
|Cyril Morin
|1:06
|31
|Supreme Sacrifice
|Cyril Morin
|1:41
|32
|Speak True
|Cyril Morin
|1:19
|33
|Cezare's Child
|Cyril Morin
|1:14
|34
|Black Smoke
|Cyril Morin
|2:55
|35
|Wooden Boxes (Alternate Version)
|Cyril Morin
|1:22
|36
|Newly Shorn
|Cyril Morin
|2:39
|37
|Napolitan Troops
|Cyril Morin
|3:05
|38
|Exorcism
|Cyril Morin
|2:28
|39
|You Must Act
|Cyril Morin
|2:47
|40
|Facing the Crowd
|Cyril Morin
|2:31
|41
|Spying Games
|Cyril Morin
|3:24
|42
|Taking Control
|Cyril Morin
|1:51
|43
|The Bonds of Matrimony
|Cyril Morin
|4:53
|44
|Burning Church
|Cyril Morin
|2:30
|45
|Jupiter and Mars
|Cyril Morin
|1:34
|46
|Leave to Rome
|Cyril Morin
|1:55
|47
|The Wedding Night
|Cyril Morin
|1:42
|48
|Dividing the Map
|Cyril Morin
|3:33
|49
|The Holy League
|Cyril Morin
|2:02
|50
|Rising Christ
|Cyril Morin
|3:07
|51
|Scar
|Cyril Morin
|1:49
|52
|We Are Equals
|Cyril Morin
|2:10
|53
|Enemies
|Cyril Morin
|2:54
|54
|Legitimacy
|Cyril Morin
|2:56
|55
|The Throne Room
|Cyril Morin
|3:38
|56
|Maneuvers
|Cyril Morin
|1:56
|57
|Orvieto
|Cyril Morin
|3:03
|58
|Siege
|Cyril Morin
|2:14
|59
|General Juan Borgia
|Cyril Morin
|1:51
|60
|D'Este
|Cyril Morin
|1:07
|61
|Four Kingdoms
|Cyril Morin
|3:13
|62
|Well in Hell
|Cyril Morin
|3:31
|63
|Prelude to an Apocalypse
|Cyril Morin
|2:06
|64
|Orsini
|Cyril Morin
|2:19
|65
|Messenger
|Cyril Morin
|2:39
|66
|Excommunication
|Cyril Morin
|3:27
|67
|Blasphemies
|Cyril Morin
|2:51
|68
|Cezare in Custody
|Cyril Morin
|3:22
|69
|Die for Me
|Cyril Morin
|3:43
|70
|Works of Mercy
|Cyril Morin
|3:22
|71
|Ascension
|Cyril Morin
|3:09
|72
|The Invasion of Rome
|Cyril Morin
|4:09
|73
|D'Allegre
|Cyril Morin
|2:18
|74
|Briconnet
|Cyril Morin
|1:59
|75
|Condottiero
|Cyril Morin
|2:21
|76
|Papal Garden
|Cyril Morin
|2:51
|77
|Brothers
|Cyril Morin
|2:18
|78
|Papal Legate
|Cyril Morin
|3:35
|79
|Gloria (Alternate Version)
|Cyril Morin
|2:07
|80
|Feltre and Belluno
|Cyril Morin
|2:39
|81
|Djem's Death
|Cyril Morin
|1:25
|82
|Miracles (Alternate Version)
|Cyril Morin
|1:52
|83
|Monster's Mother
|Cyril Morin
|2:12
|84
|Misfortune
|Cyril Morin
|1:32
|85
|Juan and Lucrezia (Alternate Version)
|Cyril Morin
|2:08
|86
|The Horsemen
|Cyril Morin
|2:24
|87
|Ashamed
|Cyril Morin
|2:34
|88
|Chosen
|Cyril Morin
|2:24
|89
|Spanish Troops
|Cyril Morin
|4:43
|90
|Stigmata
|Cyril Morin
|5:57
|91
|Pedro Caldes
|Cyril Morin
|1:48
|92
|Dust and Stones
|Cyril Morin
|2:10
|93
|Juan Must Die
|Cyril Morin
|3:03
|94
|The Attack of Marino
|Cyril Morin
|2:21
|95
|In Gratitude
|Cyril Morin
|4:05
|96
|Become My Lover
|Cyril Morin
|2:20
|97
|God's Monster
|Cyril Morin
|3:15
|98
|The Serpent Rises
|Cyril Morin
|1:51
|99
|Incompetent
|Cyril Morin
|1:15
|100
|Juan's Kiss
|Cyril Morin
|2:48
|101
|The Last Drink
|Cyril Morin
|1:28
|102
|Where Is My Son?
|Cyril Morin
|2:04
|103
|Fisher of Men
|Cyril Morin
|5:19
|104
|Abel and Cain
|Cyril Morin
|4:10
|105
|Leave Without Delay
|Cyril Morin
|2:25
|106
|Torments (Alternate Version)
|Cyril Morin
|3:43
|107
|I Am Cezare Borgia
|Cyril Morin
|1:55
|108
|Finale (Rodrigo's Affliction)
|Cyril Morin
|3:25
|109
|Glorious Rome (Alternate Mix Edit)
|Cyril Morin
|1:04