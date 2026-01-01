|Title
|Artist
|Time
|1
|Betty
|Aska Matsumiya
|2:16
|2
|Vibez
|Aska Matsumiya
|2:45
|3
|Space Ride
|Aska Matsumiya
|1:24
|4
|Why Not Bambi
|Aska Matsumiya
|4:28
|5
|Anxiety Attack
|Aska Matsumiya
|1:51
|6
|Chinatown Quest
|Aska Matsumiya
|1:53
|7
|Strawberry Field
|Aska Matsumiya
|3:36
|8
|The Sound
|Aska Matsumiya
|3:15
|9
|Feeling Blues Cloud
|Aska Matsumiya
|1:35
|10
|No Jordan
|Aska Matsumiya
|1:28
|11
|No Chill
|Aska Matsumiya
|3:38
|12
|Hypnotism
|Bebel Matsumiya
|2:48
|13
|AMNSA
|Rosehardt / Joy Morales
|5:15
|14
|Strangers
|Ruby Haunt
|4:02
|15
|One of the Girls
|Otha
|3:51
|16
|Apocalypse
|Cigarettes After Sex
|4:49
|17
|Djougou Toro
|Volta Jazz
|5:30