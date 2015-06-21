Menu
Seasons
Ballers All seasons
Ballers
18+
Production year
2015
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
HBO
Series rating
7.3
Rate
10
votes
7.7
IMDb
Write review
All seasons of "Ballers"
Season 1
10 episodes
21 June 2015 - 23 August 2015
Season 2
10 episodes
17 July 2016 - 25 September 2016
Season 3
10 episodes
23 July 2017 - 24 September 2017
Season 4
9 episodes
12 August 2018 - 7 October 2018
Season 5
8 episodes
25 August 2019 - 13 October 2019
