В 5 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер выходит на заслуженную спортивную пенсию и размышляет о прошедших годах. Однако в этот самый момент он получает заманчивое предложение – стать первым чернокожим владельцем команды в истории профессионального футбола. Чарльз пытается скрыть от друзей неприятные новости. Джо ссорится с командой и теперь должен извиниться перед всеми ребятами за создание враждебной рабочей среды. Джейсон получает бизнес-предложение всей своей жизни. Вернон проходит пробы в киберспортивную команду, а Рикки использует старые методы, чтобы справиться с новой проблемой.