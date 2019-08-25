Menu
Ballers season 5 watch online

Ballers season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Ballers Seasons Season 5

Ballers 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 25 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 0 minute
"Ballers" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер выходит на заслуженную спортивную пенсию и размышляет о прошедших годах. Однако в этот самый момент он получает заманчивое предложение – стать первым чернокожим владельцем команды в истории профессионального футбола. Чарльз пытается скрыть от друзей неприятные новости. Джо ссорится с командой и теперь должен извиниться перед всеми ребятами за создание враждебной рабочей среды. Джейсон получает бизнес-предложение всей своей жизни. Вернон проходит пробы в киберспортивную команду, а Рикки использует старые методы, чтобы справиться с новой проблемой.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.6 IMDb
Protocol is for Losers
Season 5 Episode 1
25 August 2019
Must Be the Shoes
Season 5 Episode 2
1 September 2019
Copernicursed
Season 5 Episode 3
8 September 2019
Municipal
Season 5 Episode 4
15 September 2019
Crumbs
Season 5 Episode 5
22 September 2019
Edutainment
Season 5 Episode 6
29 September 2019
Who Wants a Lollipop
Season 5 Episode 7
6 October 2019
Players Only
Season 5 Episode 8
13 October 2019
