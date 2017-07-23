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Ballers season 3 watch online

Ballers season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Ballers Seasons Season 3
Ballers 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 23 July 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Ballers" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер стремится привлечь высокопоставленных клиентов, чтобы расплатиться со своими долгами перед Рики и Верноном. Однако эти действия мешают его теплым отношениям с мистером Андерсоном, который хочет сосредоточиться на рынке Лас-Вегаса. Рикки размышляет об отцовстве, друзья всячески поддерживают его непростой жизненный выбор. Ларри делает неприятное объявление на пресс-конференции команды. Спенсер отправляется по делам в Лас-Вегас и встречается там со своей старой подругой Хлоей, которая теперь кажется ему гораздо привлекательнее, чем несколько лет назад.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.6 IMDb

"Ballers" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Seeds of Expansion
Season 3 Episode 1
23 July 2017
Bull Rush
Season 3 Episode 2
30 July 2017
In the Teeth
Season 3 Episode 3
6 August 2017
Ride and Die
Season 3 Episode 4
13 August 2017
Make Believe
Season 3 Episode 5
20 August 2017
I Hate New York
Season 3 Episode 6
27 August 2017
Ricky Leaks
Season 3 Episode 7
3 September 2017
Alley-Oops
Season 3 Episode 8
10 September 2017
Crackback
Season 3 Episode 9
17 September 2017
Yay Area
Season 3 Episode 10
24 September 2017
TV series release schedule
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