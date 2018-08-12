В 4 сезоне сериала «Футболисты» Рикки и Чарльз обживаются в Лос-Анджелесе и привыкают к новым условиям работы. Спенсер раздумывает о серьезной покупке, но «против» пока что перевешивают «за». Вернон отправляется на дружеский матч в свою прежнюю среднюю школу, что совсем не радует Реджи. Джейсон обращается к Донне в поисках поддержки в важном начинании. Спенсер и Джо пытаются продвигать свой новый бренд SportsX, но дела на рынке идут не лучшим образом. Компания нуждается в хорошем маркетинговом решении, но для этого друзьям придется обратиться за советом к старому, но отнюдь не доброму конкуренту.