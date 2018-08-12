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Ballers season 4 watch online

Ballers season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Ballers Seasons Season 4
Ballers 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 12 August 2018
Production year 2018
Number of episodes 9
Runtime 4 hours 30 minutes
"Ballers" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Футболисты» Рикки и Чарльз обживаются в Лос-Анджелесе и привыкают к новым условиям работы. Спенсер раздумывает о серьезной покупке, но «против» пока что перевешивают «за». Вернон отправляется на дружеский матч в свою прежнюю среднюю школу, что совсем не радует Реджи. Джейсон обращается к Донне в поисках поддержки в важном начинании. Спенсер и Джо пытаются продвигать свой новый бренд SportsX, но дела на рынке идут не лучшим образом. Компания нуждается в хорошем маркетинговом решении, но для этого друзьям придется обратиться за советом к старому, но отнюдь не доброму конкуренту.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.6 IMDb

"Ballers" season 4 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Rough Ride
Season 4 Episode 1
12 August 2018
Don't You Wanna Be Obama?
Season 4 Episode 2
19 August 2018
This Is Not Our World
Season 4 Episode 3
26 August 2018
Forgiving Is Living
Season 4 Episode 4
2 September 2018
Doink
Season 4 Episode 5
9 September 2018
No Small Talk
Season 4 Episode 6
16 September 2018
The Kids are Aight
Season 4 Episode 7
23 September 2018
The Devil You Know
Season 4 Episode 8
30 September 2018
There's No Place Like Home, Baby
Season 4 Episode 9
7 October 2018
TV series release schedule
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