Во 2 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер соглашается появиться в эфире популярного ток-шоу. Однако на съемках он сталкивается лицом к лицу со старым противником, что ставит под угрозу его кампанию и репутацию. Рикки получает плохие новости перед вечеринкой по случаю своего тридцатилетия. Тем временем Чарльз наслаждается своим новым статусом любимца фанатов. Однако это положение пока что может оказаться очень шатким, тем более что в команде грядут кадровые перестановки. Травма угрожает карьере Вернона, но Спенсер советует ему молчать о своей проблеме, пока это возможно. Андре вновь атакует бизнес Джо и Спенсера.