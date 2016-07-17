Menu
Ballers season 2 watch online

Ballers season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Ballers Seasons Season 2

Ballers 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 17 July 2016
Production year 2016
Number of episodes 10
Runtime 5 hours 0 minute
"Ballers" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Футболисты» Спенсер соглашается появиться в эфире популярного ток-шоу. Однако на съемках он сталкивается лицом к лицу со старым противником, что ставит под угрозу его кампанию и репутацию. Рикки получает плохие новости перед вечеринкой по случаю своего тридцатилетия. Тем временем Чарльз наслаждается своим новым статусом любимца фанатов. Однако это положение пока что может оказаться очень шатким, тем более что в команде грядут кадровые перестановки. Травма угрожает карьере Вернона, но Спенсер советует ему молчать о своей проблеме, пока это возможно. Андре вновь атакует бизнес Джо и Спенсера.

Series rating

7.5
Rate 20 votes
7.6 IMDb
"Ballers" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Face of the Franchise
Season 2 Episode 1
17 July 2016
Enter the Temple
Season 2 Episode 2
24 July 2016
Elidee
Season 2 Episode 3
31 July 2016
World of Hurt
Season 2 Episode 4
7 August 2016
Most Guys
Season 2 Episode 5
14 August 2016
Saturdaze
Season 2 Episode 6
21 August 2016
Everybody Knows
Season 2 Episode 7
28 August 2016
Laying in the Weeds
Season 2 Episode 8
11 September 2016
Million Bucks in a Bag
Season 2 Episode 9
18 September 2016
Game Day
Season 2 Episode 10
25 September 2016
