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Kinoafisha TV Shows Anne with an E Soundtrack

Soundtrack from "Anne with an E"

Music from "Anne with an E" All info
Anne With an E (Music From the Netflix Original Series)
Anne With an E (Music From the Netflix Original Series) 31 tracks. The Tragically Hip, Ari Posner, Amin Bhatia
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Title Artist Time
1 Ahead by a Century The Tragically Hip / Gord Sinclair 3:48
2 Good Morning Anne Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:34
3 Picking Up a Girl Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 2:24
4 The White Way of Delight Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:46
5 Tree Perspective Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:59
6 A Big Day Ahead Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:50
7 The Power of a Child Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:50
8 Matthew and Anne Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:12
9 Meet Miss Stacey Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:30
10 A Nature Symphony Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:10
11 Passage of Time Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:16
12 Forgiveness Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 3:33
13 Never Going Back Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 2:10
14 My Daughter Anne Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 2:00
15 You Can Ride in Back Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:58
16 Forbidden to Fraternize Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:03
17 Marilla Waits Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:45
18 Unrequited Love Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 2:30
19 The Growing Storm Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:13
20 It's All Broken Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:21
21 Fire in the Town Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:26
22 Dr. Gilbert Blythe Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 2:02
23 Kindred Spirits Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:02
24 My Friend Cole Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 0:38
25 Mission of Magnitude Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:30
26 Dearest Diana Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 0:53
27 Simplest of Gifts Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:58
28 We're Rich Aren't We Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:39
29 No Regrets Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:44
30 Make Your Own Decision Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:19
31 Goodnight Anne Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia 1:45
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