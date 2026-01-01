|1
|Ahead by a Century
|The Tragically Hip / Gord Sinclair
|3:48
|2
|Good Morning Anne
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:34
|3
|Picking Up a Girl
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|2:24
|4
|The White Way of Delight
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:46
|5
|Tree Perspective
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:59
|6
|A Big Day Ahead
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:50
|7
|The Power of a Child
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:50
|8
|Matthew and Anne
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:12
|9
|Meet Miss Stacey
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:30
|10
|A Nature Symphony
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:10
|11
|Passage of Time
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:16
|12
|Forgiveness
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|3:33
|13
|Never Going Back
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|2:10
|14
|My Daughter Anne
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|2:00
|15
|You Can Ride in Back
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:58
|16
|Forbidden to Fraternize
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:03
|17
|Marilla Waits
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:45
|18
|Unrequited Love
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|2:30
|19
|The Growing Storm
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:13
|20
|It's All Broken
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:21
|21
|Fire in the Town
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:26
|22
|Dr. Gilbert Blythe
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|2:02
|23
|Kindred Spirits
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:02
|24
|My Friend Cole
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|0:38
|25
|Mission of Magnitude
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:30
|26
|Dearest Diana
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|0:53
|27
|Simplest of Gifts
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:58
|28
|We're Rich Aren't We
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:39
|29
|No Regrets
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:44
|30
|Make Your Own Decision
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:19
|31
|Goodnight Anne
|Ari Posner, Amin Bhatia / Amin Bhatia
|1:45