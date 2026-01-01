|Title
|Artist
|Time
|1
|Altered Carbon Main Titles
|Jeff Russo
|1:40
|2
|Consciousness
|Jeff Russo
|5:23
|3
|Last Stand Kovacs V1
|Jeff Russo
|0:34
|4
|Bancroft Shows Kovacs
|Jeff Russo
|3:45
|5
|Her Daughter
|Jeff Russo
|4:27
|6
|Attacked By Troopers
|Jeff Russo
|1:03
|7
|Passing the Book
|Jeff Russo
|2:11
|8
|The Next Screen (Bonus Track)
|Jeff Russo, Jordan Gagne
|2:43
|9
|The Patchwork Man
|Jeff Russo
|0:47
|10
|Let My Baby Ride
|Sune Rose Wagner
|3:47
|11
|More Human Than Human
|Sune Rose Wagner
|1:53
|12
|Ain’t No Grave
|Renée Elise Goldsberry
|2:49