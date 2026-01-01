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Kinoafisha TV Shows Altered Carbon Soundtrack

Soundtrack from "Altered Carbon"

Music from "Altered Carbon" All info
Altered Carbon (Original Series Soundtrack) [Deluxe]
Altered Carbon (Original Series Soundtrack) [Deluxe] 12 tracks. Jeff Russo, Jeff Russo, Jordan Gagne, Sune Rose Wagner, Renée Elise Goldsberry
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Title Artist Time
1 Altered Carbon Main Titles Jeff Russo 1:40
2 Consciousness Jeff Russo 5:23
3 Last Stand Kovacs V1 Jeff Russo 0:34
4 Bancroft Shows Kovacs Jeff Russo 3:45
5 Her Daughter Jeff Russo 4:27
6 Attacked By Troopers Jeff Russo 1:03
7 Passing the Book Jeff Russo 2:11
8 The Next Screen (Bonus Track) Jeff Russo, Jordan Gagne 2:43
9 The Patchwork Man Jeff Russo 0:47
10 Let My Baby Ride Sune Rose Wagner 3:47
11 More Human Than Human Sune Rose Wagner 1:53
12 Ain’t No Grave Renée Elise Goldsberry 2:49
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