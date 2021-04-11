Menu
Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 11 April 2021
Production year 2021
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
В 4-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» французская школьница-супергероиня Маринетт постепенно привыкает к своей новой роли Хранительницы чудес. Одновременно она пытается строить отношения со своим новым парнем Лукой, однако она никак не может рассказать ему о своей потайной жизни. Поэтому постоянные исчезновения девушки во время свиданий обескураживают и обижают Луку. Параллельно те же проблемы настигают и Адриана. Парень встречается с Кагами, но постоянно разочаровывает ее своими тайнами. И Леди Баг, и Кот Нуар разочаровываются в отношениях, не подозревая, что они могут решить эту проблему вместе.

7.6
Rate 57 votes
7.5 IMDb
Truth
Season 4 Episode 1
11 April 2021
Lies
Season 4 Episode 2
18 April 2021
Gang of Secrets
Season 4 Episode 3
25 April 2021
Mr.Pigeon 72
Season 4 Episode 4
23 May 2021
Furious Fu
Season 4 Episode 5
30 May 2021
Sole Crusher
Season 4 Episode 6
6 June 2021
Queen Banana
Season 4 Episode 7
13 June 2021
Guiltrip
Season 4 Episode 8
20 June 2021
Optigami
Season 4 Episode 9
17 July 2021
Sentibubbler
Season 4 Episode 10
24 July 2021
Rocketear
Season 4 Episode 11
31 July 2021
Wishmaker
Season 4 Episode 12
7 August 2021
Mega Leech
Season 4 Episode 13
14 August 2021
Hack-San
Season 4 Episode 14
10 October 2021
Simpleman
Season 4 Episode 15
17 October 2021
Glaciator 2
Season 4 Episode 16
24 October 2021
Dearest Family
Season 4 Episode 17
31 October 2021
Ephemeral
Season 4 Episode 18
7 November 2021
Gabriel Agreste
Season 4 Episode 19
14 November 2021
Psychomedian
Season 4 Episode 20
13 February 2022
Kuro Neko
Season 4 Episode 21
20 February 2022
Qilin
Season 4 Episode 22
6 March 2022
PenalTeam
Season 4 Episode 23
27 February 2022
Risk (Shadow Moth's Final Attack - Part 1)
Season 4 Episode 24
13 March 2022
Strike Back (Shadow Moth's Final Attack - Part 2)
Season 4 Episode 25
13 March 2022
Crocoduel
Season 4 Episode 26
29 August 2021
