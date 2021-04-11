В 4-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» французская школьница-супергероиня Маринетт постепенно привыкает к своей новой роли Хранительницы чудес. Одновременно она пытается строить отношения со своим новым парнем Лукой, однако она никак не может рассказать ему о своей потайной жизни. Поэтому постоянные исчезновения девушки во время свиданий обескураживают и обижают Луку. Параллельно те же проблемы настигают и Адриана. Парень встречается с Кагами, но постоянно разочаровывает ее своими тайнами. И Леди Баг, и Кот Нуар разочаровываются в отношениях, не подозревая, что они могут решить эту проблему вместе.