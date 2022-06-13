Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir season 5 watch online

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir Seasons Season 5

Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir 6+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 13 June 2022
Production year 2022
Number of episodes 27
Runtime 9 hours 54 minutes
"Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» ставки в игре света и тьмы поднимаются до максимума. Теперь главный злодей обладает почти всеми древними артефактами планеты Земля – Чудесами. Исключение составляют лишь два предмета, принадлежащие самим Маринетт и Адриану, а также Павлин, хранящийся у загадочного Феликса. Задача супергероев – не только сохранить свои артефакты в безопасности, но и отбить у врага утраченные Чудеса. Остальные Хранители лишены сеперспособностей, но все же стараются помочь ребятам по мере своих сил. Кроме того, Леди Баг и Супер-кот должны наконец сбросить маски друг перед другом.

Series rating

7.6
Rate 57 votes
7.5 IMDb
Write review
"Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Evolution
Season 5 Episode 1
13 June 2022
Multiplication
Season 5 Episode 2
20 June 2022
Destruction
Season 5 Episode 3
17 October 2022
Jubilation
Season 5 Episode 4
24 October 2022
Illusion
Season 5 Episode 5
2 November 2022
Determination
Season 5 Episode 6
22 October 2022
Passion
Season 5 Episode 7
31 October 2022
Reunion
Season 5 Episode 8
1 November 2022
Exaltation
Season 5 Episode 9
3 November 2022
Transmission (The Kwami's Choice - Part 1)
Season 5 Episode 10
12 December 2022
Deflagration (The Kwami's Choice - Part 2)
Season 5 Episode 11
21 November 2022
Perfection
Season 5 Episode 12
21 November 2022
Migration
Season 5 Episode 13
16 April 2023
Derision
Season 5 Episode 14
16 April 2023
Intuition
Season 5 Episode 15
23 April 2023
Protection
Season 5 Episode 16
28 November 2022
Adoration
Season 5 Episode 17
28 March 2023
Emotion
Season 5 Episode 18
21 November 2022
Pretension
Season 5 Episode 19
31 December 2022
Revelation
Season 5 Episode 20
31 December 2022
Confrontation
Season 5 Episode 21
27 May 2023
Collusion
Season 5 Episode 22
27 May 2023
Revolution
Season 5 Episode 23
17 June 2023
Representation
Season 5 Episode 24
10 June 2023
Conformation (The Last Day - Part 1)
Season 5 Episode 25
1 July 2023
Re-creation (The Last Day - Part 2)
Season 5 Episode 26
1 July 2023
Action (Plastic Waste Awareness Special)
Season 5 Episode 27
17 September 2023
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more