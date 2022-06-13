В 5-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» ставки в игре света и тьмы поднимаются до максимума. Теперь главный злодей обладает почти всеми древними артефактами планеты Земля – Чудесами. Исключение составляют лишь два предмета, принадлежащие самим Маринетт и Адриану, а также Павлин, хранящийся у загадочного Феликса. Задача супергероев – не только сохранить свои артефакты в безопасности, но и отбить у врага утраченные Чудеса. Остальные Хранители лишены сеперспособностей, но все же стараются помочь ребятам по мере своих сил. Кроме того, Леди Баг и Супер-кот должны наконец сбросить маски друг перед другом.