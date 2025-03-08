Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir season 6
Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir
6+
Original title
Season 6
Title
Сезон 6
Season premiere
23 March 2025
Production year
2025
Number of episodes
17
Runtime
6 hours 14 minutes
Series rating
7.6
Rate
57
votes
7.5
IMDb
"Miraculous: Les aventures de Ladybug et Chat Noir" season 6 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Climatiqueen
Season 6
Episode 1
23 March 2025
The Illustrhater
Season 6
Episode 2
23 March 2025
Sublimation
Season 6
Episode 3
26 March 2025
Daddycop
Season 6
Episode 4
2 April 2025
Werepapas
Season 6
Episode 5
9 April 2025
Sleeping Syren
Season 6
Episode 6
16 April 2025
El Toro De Piedra
Season 6
Episode 7
8 March 2025
Vampigami
Season 6
Episode 8
4 May 2025
Mister Agreste
Season 6
Episode 9
TBA
The Dark Castle
Season 6
Episode 10
TBA
Revelator
Season 6
Episode 11
TBA
Wreckless Driver
Season 6
Episode 12
TBA
Yaksi Gozen
Season 6
Episode 13
TBA
Grendiaper
Season 6
Episode 14
TBA
The Ruler
Season 6
Episode 15
TBA
Noe
Season 6
Episode 16
TBA
A Fairy Good Night
Season 6
Episode 17
TBA
TV series release schedule
