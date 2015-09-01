В 1-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» девочка-подросток Маринетт живет вместе со своей семьей в Париже. Она посещает местную старшую школу, дружит с одноклассницами и подрабатывает няней для соседского ребенка Манон. Как и любая школьница, Маринетт безумно влюблена в обаятельного одноклассника – красивого, но вредного и заносчивого парня Адриана. Однако кое-что отличает Маринетт от ее сверстников. Она – настоящая супергероиня Леди Баг, защищающая город от зла в красно-черном костюме божьей коровки. На очередном задании она встречает загадочного парня в маске – Кота Нуара. Но она даже не догадывается, что это и есть Адриан.