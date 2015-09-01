Menu
Season premiere 1 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
В 1-м сезоне сериала «Леди Баг и Супер-кот» девочка-подросток Маринетт живет вместе со своей семьей в Париже. Она посещает местную старшую школу, дружит с одноклассницами и подрабатывает няней для соседского ребенка Манон. Как и любая школьница, Маринетт безумно влюблена в обаятельного одноклассника – красивого, но вредного и заносчивого парня Адриана. Однако кое-что отличает Маринетт от ее сверстников. Она – настоящая супергероиня Леди Баг, защищающая город от зла в красно-черном костюме божьей коровки. На очередном задании она встречает загадочного парня в маске – Кота Нуара. Но она даже не догадывается, что это и есть Адриан.

Stormy Weather
Season 1 Episode 1
1 September 2015
The Bubbler
Season 1 Episode 2
8 September 2015
Copycat
Season 1 Episode 3
15 September 2015
Timebreaker
Season 1 Episode 4
22 September 2015
Mr. Pigeon
Season 1 Episode 5
29 September 2015
Lady Wifi
Season 1 Episode 6
6 October 2015
The Pharaoh
Season 1 Episode 7
13 October 2015
Rogercop
Season 1 Episode 8
20 October 2015
The Evillustrator
Season 1 Episode 9
27 October 2015
Dark Cupid
Season 1 Episode 10
3 November 2015
Horrificator
Season 1 Episode 11
10 November 2015
Darkblade
Season 1 Episode 12
17 November 2015
The Mime
Season 1 Episode 13
24 November 2015
Kung Food
Season 1 Episode 14
10 January 2016
The Gamer
Season 1 Episode 15
17 January 2016
Animan
Season 1 Episode 16
24 January 2016
Antibug
Season 1 Episode 17
31 January 2016
The Puppeteer
Season 1 Episode 18
7 February 2016
Reflekta
Season 1 Episode 19
21 February 2016
Guitar Villain
Season 1 Episode 20
28 February 2016
Pixelator
Season 1 Episode 21
3 March 2016
Jackady
Season 1 Episode 22
6 March 2016
Princesse Fragrance
Season 1 Episode 23
13 March 2016
Volpina
Season 1 Episode 24
19 March 2016
The Birth of Ladybug, Part 1
Season 1 Episode 25
4 March 2016
The Birth of Ladybug, Part 2
Season 1 Episode 26
5 March 2016
