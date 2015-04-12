В 7-м сезоне сериала «Сестра Джеки», придя в себя после ареста, Джеки страдает от детоксикации. Предвидя ожесточенную битву с Глорией Акалитус, Джеки обращается за помощью к своему адвокату, чтобы он помог ей вернуться на свое прежнее место медсестры в больницу. Но во время испытательного срока она должна каждый день сдавать анализы на наркотики в крови. Кроме того, ей нельзя прикасаться к пациентам, и остальные ее полномочия сильно урезаны. Тем временем Джеки случайно узнает, что больницу собираются продать новому владельцу. Однако Акалитус не хочет доверять ее словам из-за ее дурного прошлого.