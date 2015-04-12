Menu
Nurse Jackie 2009 - 2015, season 7

Season premiere 12 April 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
В 7-м сезоне сериала «Сестра Джеки», придя в себя после ареста, Джеки страдает от детоксикации. Предвидя ожесточенную битву с Глорией Акалитус, Джеки обращается за помощью к своему адвокату, чтобы он помог ей вернуться на свое прежнее место медсестры в больницу. Но во время испытательного срока она должна каждый день сдавать анализы на наркотики в крови. Кроме того, ей нельзя прикасаться к пациентам, и остальные ее полномочия сильно урезаны. Тем временем Джеки случайно узнает, что больницу собираются продать новому владельцу. Однако Акалитус не хочет доверять ее словам из-за ее дурного прошлого.

"Nurse Jackie" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Clean
Season 7 Episode 1
12 April 2015
Deal
Season 7 Episode 2
19 April 2015
Godfathering
Season 7 Episode 3
26 April 2015
Nice Ladies
Season 7 Episode 4
3 May 2015
Coop Out
Season 7 Episode 5
10 May 2015
High Noon
Season 7 Episode 6
17 May 2015
Are You With Me, Doctor Wu?
Season 7 Episode 7
24 May 2015
Managed Care
Season 7 Episode 8
31 May 2015
Serviam in Caritate
Season 7 Episode 9
7 June 2015
Jackie and the Wolf
Season 7 Episode 10
14 June 2015
Vigilante Jones
Season 7 Episode 11
21 June 2015
I Say a Little Prayer
Season 7 Episode 12
28 June 2015
