Nurse Jackie 2009 - 2015 season 1

Nurse Jackie 18+
Season premiere 8 June 2009
Production year 2009
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Nurse Jackie" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Сестра Джеки» зрители знакомятся с сильной и одаренной женщиной, которая работает медицинской сестрой в центральной нью-йоркской больнице. Однако Джеки вовсе не ангел и не мать Тереза. У нее очень острый язычок и непростой характер, а также множество преданных идеалов и разрушенных мечтаний за спиной. Ей уже немало лет, но она не чувствует себя счастливым и состоявшимся человеком. Ночные смены, неблагодарные пациенты, властолюбивое начальство и бесконечные подкроватные утки сделали из Джеки настоящего циника. Она перестала посещать церковь и разочаровалась в семье. Несмотря на это, она продолжает идти вперед.

"Nurse Jackie" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Pilot
Season 1 Episode 1
8 June 2009
Sweet 'n All
Season 1 Episode 2
15 June 2009
Chicken Soup
Season 1 Episode 3
22 June 2009
School Nurse
Season 1 Episode 4
29 June 2009
Daffodil
Season 1 Episode 5
6 July 2009
Tiny Bubbles
Season 1 Episode 6
13 July 2009
Steak Knife
Season 1 Episode 7
20 July 2009
Pupil
Season 1 Episode 8
27 July 2009
Nose Bleed
Season 1 Episode 9
3 August 2009
Ring Finger
Season 1 Episode 10
10 August 2009
Pill-O-Matix
Season 1 Episode 11
17 August 2009
Health Care And Cinema
Season 1 Episode 12
24 August 2009
