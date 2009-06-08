В 1-м сезоне сериала «Сестра Джеки» зрители знакомятся с сильной и одаренной женщиной, которая работает медицинской сестрой в центральной нью-йоркской больнице. Однако Джеки вовсе не ангел и не мать Тереза. У нее очень острый язычок и непростой характер, а также множество преданных идеалов и разрушенных мечтаний за спиной. Ей уже немало лет, но она не чувствует себя счастливым и состоявшимся человеком. Ночные смены, неблагодарные пациенты, властолюбивое начальство и бесконечные подкроватные утки сделали из Джеки настоящего циника. Она перестала посещать церковь и разочаровалась в семье. Несмотря на это, она продолжает идти вперед.