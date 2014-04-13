Menu
Nurse Jackie 2009 - 2015 season 6

Season premiere 13 April 2014
Production year 2014
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Nurse Jackie" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Сестра Джеки» бывший муж главной героини Кевин объявляет о помолвке с другой женщиной. Эта новость повергает Джеки в смятение. Под воздействием стресса она начинает возвращаться к своим старым пагубным привычкам. Она крадет у одного из докторов закрытый доступ к хранилищу лекарств. А конфликт между проблемными детьми заставляет женщину обратиться к своему прежнему наркоторговцу Гейбу. Куп получает неутешительные новости: количество его сперматозоидов слишком низкое, чтобы позволить ему стать донором. Один из пациентов сильно недоволен поведением Прентисса.

"Nurse Jackie" season 6 list of episodes
Sink or Swim
Season 6 Episode 1
13 April 2014
Pillgrimage
Season 6 Episode 2
20 April 2014
Super Greens
Season 6 Episode 3
27 April 2014
Jungle Love
Season 6 Episode 4
4 May 2014
Rag and Bone
Season 6 Episode 5
11 May 2014
Nancy Wood
Season 6 Episode 6
18 May 2014
Rat on a Cheeto
Season 6 Episode 7
25 May 2014
The Lady with the Lamp
Season 6 Episode 8
1 June 2014
Candyman
Season 6 Episode 9
8 June 2014
Sidecars and Spermicide
Season 6 Episode 10
15 June 2014
Sisterhood
Season 6 Episode 11
22 June 2014
Flight
Season 6 Episode 12
29 June 2014
