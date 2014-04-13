В 6-м сезоне сериала «Сестра Джеки» бывший муж главной героини Кевин объявляет о помолвке с другой женщиной. Эта новость повергает Джеки в смятение. Под воздействием стресса она начинает возвращаться к своим старым пагубным привычкам. Она крадет у одного из докторов закрытый доступ к хранилищу лекарств. А конфликт между проблемными детьми заставляет женщину обратиться к своему прежнему наркоторговцу Гейбу. Куп получает неутешительные новости: количество его сперматозоидов слишком низкое, чтобы позволить ему стать донором. Один из пациентов сильно недоволен поведением Прентисса.