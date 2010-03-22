Во 2-м сезоне сериала «Сестра Джеки» Джеки проводит время со своей семьей на пляже, пытаясь вновь стать для близких хорошей женой и матерью. Однако даже в такой ситуации она не может ослабить контроль и постоянно дает всем понять, что именно она – глава семьи. Тем временем в больнице Глория обеспокоена растущим исчезновением лекарств. Она пытается ввести среди врачей и медперсонала новую строгую систему выдачи препаратов. Но не всех устраивает это ограничение. Особенно недовольны те, кто тайно подворовывал адерол и викодин со склада больницы. Доктор Купер подает официальную жалобу на Джеки.