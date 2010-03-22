Menu
Nurse Jackie 2009 - 2015 season 2

Nurse Jackie season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Nurse Jackie Seasons Season 2

Nurse Jackie 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 22 March 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Nurse Jackie" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Сестра Джеки» Джеки проводит время со своей семьей на пляже, пытаясь вновь стать для близких хорошей женой и матерью. Однако даже в такой ситуации она не может ослабить контроль и постоянно дает всем понять, что именно она – глава семьи. Тем временем в больнице Глория обеспокоена растущим исчезновением лекарств. Она пытается ввести среди врачей и медперсонала новую строгую систему выдачи препаратов. Но не всех устраивает это ограничение. Особенно недовольны те, кто тайно подворовывал адерол и викодин со склада больницы. Доктор Купер подает официальную жалобу на Джеки.

Comfort Food
Season 2 Episode 1
22 March 2010
Twitter
Season 2 Episode 2
29 March 2010
Candyland
Season 2 Episode 3
5 April 2010
Apple Bong
Season 2 Episode 4
12 April 2010
Caregiver
Season 2 Episode 5
19 April 2010
Bleeding
Season 2 Episode 6
26 April 2010
Silly String
Season 2 Episode 7
3 May 2010
Monkey Bits
Season 2 Episode 8
10 May 2010
P. O. Box
Season 2 Episode 9
17 May 2010
Sleeping Dogs
Season 2 Episode 10
24 May 2010
What The Day Brings
Season 2 Episode 11
31 May 2010
Years of Service
Season 2 Episode 12
7 June 2010
