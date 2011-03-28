В 3-м сезоне сериала «Сестра Джеки» главная героиня переживает нешуточные проблемы в семье. Муж чувствует, что она не может расслабиться и забыть о работе даже дома, что приводит к множеству ссор и нелепых ситуаций. Тем временем Акалитус предупреждает персонал, что все близлежащие больницы временно закрылись. Поток пациентов увеличивается в несколько раз, и ресурсов клиники едва хватает, чтобы принять их всех. Зои публично признается в своем романе с Ленни. Эдди сближается с Кевином и заявляет Джеки, что не хочет больше врать своему новому другу. Акалитус объявляет, что больницу может посетить сама Мишель Обама.