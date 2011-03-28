Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nurse Jackie 2009 - 2015 season 3

Nurse Jackie season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Nurse Jackie Seasons Season 3

Nurse Jackie 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 28 March 2011
Production year 2011
Number of episodes 12
Runtime 4 hours 24 minutes
"Nurse Jackie" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Сестра Джеки» главная героиня переживает нешуточные проблемы в семье. Муж чувствует, что она не может расслабиться и забыть о работе даже дома, что приводит к множеству ссор и нелепых ситуаций. Тем временем Акалитус предупреждает персонал, что все близлежащие больницы временно закрылись. Поток пациентов увеличивается в несколько раз, и ресурсов клиники едва хватает, чтобы принять их всех. Зои публично признается в своем романе с Ленни. Эдди сближается с Кевином и заявляет Джеки, что не хочет больше врать своему новому другу. Акалитус объявляет, что больницу может посетить сама Мишель Обама.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Nurse Jackie" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Game On
Season 3 Episode 1
28 March 2011
Enough Rope
Season 3 Episode 2
4 April 2011
Play Me
Season 3 Episode 3
11 April 2011
Mitten
Season 3 Episode 4
18 April 2011
Rat Falls
Season 3 Episode 5
25 April 2011
When The Saints Go
Season 3 Episode 6
2 May 2011
Orchids and Salami
Season 3 Episode 7
9 May 2011
The Astonishing
Season 3 Episode 8
16 May 2011
Have You Met Ms. Jones?
Season 3 Episode 9
23 May 2011
Fuck The Lemurs
Season 3 Episode 10
6 June 2011
Batting Practice
Season 3 Episode 11
13 June 2011
…Deaf Blind Tumor Pee-Test
Season 3 Episode 12
20 June 2011
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more