Nurse Jackie 2009 - 2015 season 4

Nurse Jackie season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Nurse Jackie Seasons Season 4

Nurse Jackie 18+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 8 April 2012
Production year 2012
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Nurse Jackie" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Сестра Джеки» главная героиня понимает, что ей нужна профессиональная помощь с ее зависимостью от лекарств. Джеки проходит детоксикацию в реабилитационном центре и находит неожиданную поддержку в лице семнадцатилетнего бывшего наркомана. Кевин наконец узнает правду о ней и Эдди, которая совершенно его не радует. В это время больница Всех Святых переходит под управление частной корпорации, директор которой производит шокирующие кадровые перестановки. Далеко не все сотрудники готовы работать на новых условиях. Зои сомневается в своих отношениях с Ленни.

Series rating

0.0
7.9 IMDb
"Nurse Jackie" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Kettle-Kettle-Black-Black
Season 4 Episode 1
8 April 2012
Disneyland Sucks
Season 4 Episode 2
15 April 2012
The Wall
Season 4 Episode 3
22 April 2012
Slow Growing Monsters
Season 4 Episode 4
29 April 2012
One-Armed Jacks
Season 4 Episode 5
6 May 2012
No-Kimono-Zone
Season 4 Episode 6
13 May 2012
Day Of The Iguana
Season 4 Episode 7
20 May 2012
Chaud & Froid
Season 4 Episode 8
3 June 2012
Are Those Feathers?
Season 4 Episode 9
10 June 2012
Handle Your Scandal
Season 4 Episode 10
17 June 2012
