В 4-м сезоне сериала «Сестра Джеки» главная героиня понимает, что ей нужна профессиональная помощь с ее зависимостью от лекарств. Джеки проходит детоксикацию в реабилитационном центре и находит неожиданную поддержку в лице семнадцатилетнего бывшего наркомана. Кевин наконец узнает правду о ней и Эдди, которая совершенно его не радует. В это время больница Всех Святых переходит под управление частной корпорации, директор которой производит шокирующие кадровые перестановки. Далеко не все сотрудники готовы работать на новых условиях. Зои сомневается в своих отношениях с Ленни.