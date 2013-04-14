Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Nurse Jackie 2009 - 2015 season 5

Nurse Jackie season 5 poster
Kinoafisha TV Shows Nurse Jackie Seasons Season 5

Nurse Jackie 18+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 14 April 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 3 hours 40 minutes
"Nurse Jackie" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Сестра Джеки» перевернувшийся автобус превращает обычный день в центральной городской больнице Всех Святых в сумасшедший дом. К счастью, к персоналу вовремя присоединяются два новых врача: доктор Кэрри Роман и доктор Айк Прентисс. Тем временем О'Хара пытается проводить каждую минуту рядом со своим сыном, а Акалитус возвращает Эдди на его старую должность. И все это происходит прямо накануне дня рождения Джеки. Ее праздник рискует сорваться под гнетом профессиональных неприятностей и бракоразводного процесса. Особенно если учесть, что Кевин хочет получить полную опеку над детьми.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Nurse Jackie" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Happy F**king Birthday
Season 5 Episode 1
14 April 2013
Luck of the Drawing
Season 5 Episode 2
21 April 2013
Smile
Season 5 Episode 3
28 April 2013
Lost Girls
Season 5 Episode 4
5 May 2013
Good Thing
Season 5 Episode 5
12 May 2013
Walk of Shame
Season 5 Episode 6
19 May 2013
Teachable Moments
Season 5 Episode 7
26 May 2013
Forget It
Season 5 Episode 8
2 June 2013
Heart
Season 5 Episode 9
9 June 2013
Soul
Season 5 Episode 10
16 June 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more