В 5-м сезоне сериала «Сестра Джеки» перевернувшийся автобус превращает обычный день в центральной городской больнице Всех Святых в сумасшедший дом. К счастью, к персоналу вовремя присоединяются два новых врача: доктор Кэрри Роман и доктор Айк Прентисс. Тем временем О'Хара пытается проводить каждую минуту рядом со своим сыном, а Акалитус возвращает Эдди на его старую должность. И все это происходит прямо накануне дня рождения Джеки. Ее праздник рискует сорваться под гнетом профессиональных неприятностей и бракоразводного процесса. Особенно если учесть, что Кевин хочет получить полную опеку над детьми.