В 7-м сезоне сериала «Черная лагуна» в школе распространился смертельный вирус. Здание оцепили солдаты. В самом учебном заведении создан импровизированный лазарет, куда помещают зараженных. Эвелин решает сделать вид, что больна, чтобы спровоцировать Лукаса. Солдаты доставляют в интернат четырех инфицированных, среди которых оказывается Клара. Среди учащихся появляется мелкий вор. Лысый мужчина из сна Маркоса приходит во сне и к другим. Лючии требуется срочная медицинская помощь. Тем временем Мартин прячет зараженного Лукаса на чердаке. Лекарство на исходе. Разбавить то, что осталось, кажется всем лучшим вариантом.