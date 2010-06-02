Menu
El Internado season 7
Season premiere 2 June 2010
Production year 2010
Number of episodes 15
Runtime 18 hours 45 minutes
В 7-м сезоне сериала «Черная лагуна» в школе распространился смертельный вирус. Здание оцепили солдаты. В самом учебном заведении создан импровизированный лазарет, куда помещают зараженных. Эвелин решает сделать вид, что больна, чтобы спровоцировать Лукаса. Солдаты доставляют в интернат четырех инфицированных, среди которых оказывается Клара. Среди учащихся появляется мелкий вор. Лысый мужчина из сна Маркоса приходит во сне и к другим. Лючии требуется срочная медицинская помощь. Тем временем Мартин прячет зараженного Лукаса на чердаке. Лекарство на исходе. Разбавить то, что осталось, кажется всем лучшим вариантом. 

El protocolo
Season 7 Episode 1
2 June 2010
La amenaza
Season 7 Episode 2
9 June 2010
El hombre misterioso
Season 7 Episode 3
16 June 2010
El tesoro
Season 7 Episode 4
23 June 2010
El centro de la tierra
Season 7 Episode 5
30 June 2010
Los tres pétalos
Season 7 Episode 6
7 July 2010
El asesino de Carolina
Season 7 Episode 7
14 July 2010
El último deseo
Season 7 Episode 8
21 July 2010
El principio del fin
Season 7 Episode 9
6 September 2010
La última dosis
Season 7 Episode 10
13 September 2010
Los últimos recuerdos
Season 7 Episode 11
20 September 2010
Hasta que la muerte nos separe
Season 7 Episode 12
27 September 2010
El último aliento
Season 7 Episode 13
4 October 2010
La luz
Season 7 Episode 14
11 October 2010
El fin
Season 7 Episode 15
13 October 2010
