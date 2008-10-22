Menu
El Internado 2007 - 2010 season 4

El Internado season 4 poster
El Internado 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 22 October 2008
Production year 2008
Number of episodes 11
Runtime 13 hours 45 minutes
"El Internado" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Черная лагуна» Мартин и Лукас привыкают к жизни в школе-интернате. Фермин занимается поисками ребенка Ирэн. Гектор решает продать один из драгоценных камней, которые обнаружил в пещере. Лукас устанавливает доверительные отношения с Паолой и Эвелин. Саул неожиданно появляется перед Маркосом и настоятельно рекомендует ему опознать тела в морге как своих родителей. Фермин находит сокровищницу в лабиринте. Эльза втайне от всех заботится о малыше Сэмюэле. Мигель убеждает Паолу и Лукаса, что лунатизм Эвелин происходит от одержимости темными силами. Он советует провести обряд экзорцизма.

8.1 IMDb
"El Internado" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
La maldición
Season 4 Episode 1
22 October 2008
La sala del tesoro
Season 4 Episode 2
29 October 2008
El secreto mejor guardado
Season 4 Episode 3
5 November 2008
Premonición
Season 4 Episode 4
12 November 2008
El exorcismo
Season 4 Episode 5
19 November 2008
Escrito en las estrellas
Season 4 Episode 6
26 November 2008
Un buen soldado
Season 4 Episode 7
3 December 2008
La llave
Season 4 Episode 8
10 December 2008
El unicornio
Season 4 Episode 9
17 December 2008
Un punto en el mar
Season 4 Episode 10
7 January 2009
La noche de las dos lunas
Season 4 Episode 11
15 January 2009
