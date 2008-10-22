В 4-м сезоне сериала «Черная лагуна» Мартин и Лукас привыкают к жизни в школе-интернате. Фермин занимается поисками ребенка Ирэн. Гектор решает продать один из драгоценных камней, которые обнаружил в пещере. Лукас устанавливает доверительные отношения с Паолой и Эвелин. Саул неожиданно появляется перед Маркосом и настоятельно рекомендует ему опознать тела в морге как своих родителей. Фермин находит сокровищницу в лабиринте. Эльза втайне от всех заботится о малыше Сэмюэле. Мигель убеждает Паолу и Лукаса, что лунатизм Эвелин происходит от одержимости темными силами. Он советует провести обряд экзорцизма.