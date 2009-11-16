Menu
El Internado 2007 - 2010 season 6

El Internado 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 16 November 2009
Production year 2009
Number of episodes 13
Runtime 16 hours 15 minutes
"El Internado" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Черная лагуна» новый школьный семестр начинается с известия о том, что Мартин стал академическим директором. Тем временем подростки продолжают заниматься расследованием, а в окрестных лесах появляется монстр. Главные герои возобновляют дружеские отношения. В это же время сбывается предсказание из печенья Паолы. Это сулит опасность для Эвелин. Путаница в бутылочках с антидотом указывает на то, что среди подростков появился крот. В связи с этим Иван остается без суточной дозы, что может послужить серьезной угрозой для его здоровья. Пока Жак и Хьюго заняты поисками преступника, Лукас ворует деньги Жака.

8.1 IMDb
"El Internado" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Los monstruos vienen de noche
Season 6 Episode 1
16 November 2009
Las galletas del porvenir
Season 6 Episode 2
23 November 2009
El hombre lobo
Season 6 Episode 3
30 November 2009
La traición
Season 6 Episode 4
7 December 2009
El baile de los culpables
Season 6 Episode 5
14 December 2009
Paula y el lobo
Season 6 Episode 6
11 January 2010
La leyenda de Eva
Season 6 Episode 7
18 January 2010
La princesa de hielo
Season 6 Episode 8
25 January 2010
El extraterrestre
Season 6 Episode 9
1 February 2010
La habitación número 13
Season 6 Episode 10
8 February 2010
El mago
Season 6 Episode 11
15 February 2010
Alaska
Season 6 Episode 12
22 February 2010
Después de la luz
Season 6 Episode 13
1 March 2010
TV series release schedule
