В 6-м сезоне сериала «Черная лагуна» новый школьный семестр начинается с известия о том, что Мартин стал академическим директором. Тем временем подростки продолжают заниматься расследованием, а в окрестных лесах появляется монстр. Главные герои возобновляют дружеские отношения. В это же время сбывается предсказание из печенья Паолы. Это сулит опасность для Эвелин. Путаница в бутылочках с антидотом указывает на то, что среди подростков появился крот. В связи с этим Иван остается без суточной дозы, что может послужить серьезной угрозой для его здоровья. Пока Жак и Хьюго заняты поисками преступника, Лукас ворует деньги Жака.