В 1-м сезоне сериала «Черная лагуна» в центре событий оказываются учащиеся школы-интерната, где воспитываются дети из самых обеспеченных семей в Испании. Юные герои вскоре узнают, что в школе таится немало загадок и секретов. Здание школы окружено лесом, где водятся мифические животные, а под покровом ночи там происходят и вовсе невообразимые вещи. Новый учебный год в школе-интернате «Черная лагуна» начинается с неожиданных поворотов. Меняется состав учителей, появляются новенькие. Кроме того, в учебное заведение устраивается горничной молодая женщина, которая разыскивает своего сына. Ей стало известно, что он учится здесь.