Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

El Internado 2007 - 2010 season 1

El Internado season 1 poster
Kinoafisha TV Shows El Internado Seasons Season 1

El Internado 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 24 May 2007
Production year 2007
Number of episodes 6
Runtime 7 hours 30 minutes
"El Internado" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Черная лагуна» в центре событий оказываются учащиеся школы-интерната, где воспитываются дети из самых обеспеченных семей в Испании. Юные герои вскоре узнают, что в школе таится немало загадок и секретов. Здание школы окружено лесом, где водятся мифические животные, а под покровом ночи там происходят и вовсе невообразимые вещи. Новый учебный год в школе-интернате «Черная лагуна» начинается с неожиданных поворотов. Меняется состав учителей, появляются новенькие. Кроме того, в учебное заведение устраивается горничной молодая женщина, которая разыскивает своего сына. Ей стало известно, что он учится здесь.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.1 IMDb
Write review
"El Internado" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Los monstruos no hacen cosquillas
Season 1 Episode 1
24 May 2007
Todo el mundo tiene un secreto
Season 1 Episode 2
31 May 2007
Ojos que no ven
Season 1 Episode 3
7 June 2007
Un mensaje en una botella
Season 1 Episode 4
14 June 2007
Un cadáver en la Laguna
Season 1 Episode 5
21 June 2007
La noche de Santa Isabel
Season 1 Episode 6
28 June 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more