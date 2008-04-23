Menu
Season premiere 23 April 2008
Production year 2008
Number of episodes 9
Runtime 11 hours 15 minutes
В 3-м сезоне сериала «Черная лагуна» Паола не сомневается в реинкарнации гнома, Иван не может поверить, что убил человека, Фермин борется за свою жизнь, а Саул готовит нового оперативника. Нора впечатляет Гектора своей наблюдательностью. Маркос и Иван совершают несколько смелых и отчаянных действий, но Паола и Эвелин случайно мешают им. Девочки понимают, что все взрослые лгут. Паола вспоминает, как неоднократно просыпалась в больнице, но сомневается в том, что ей это не приснилось. Тем временем ее брат Маркос узнает ужасающий факт об исчезновении родителей. Хасинта и Хоакин заключают сделку.

El búho
Season 3 Episode 1
23 April 2008
8 milímetros
Season 3 Episode 2
30 April 2008
El soldadito de plomo
Season 3 Episode 3
7 May 2008
En el fondo del mar
Season 3 Episode 4
14 May 2008
La vida es sueño
Season 3 Episode 5
28 May 2008
La peor cárcel del mundo
Season 3 Episode 6
4 June 2008
El fantasma de la profesora decapitada
Season 3 Episode 7
11 June 2008
Los cinco vengadores
Season 3 Episode 8
18 June 2008
La noche del fuego
Season 3 Episode 9
25 June 2008
