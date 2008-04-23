В 3-м сезоне сериала «Черная лагуна» Паола не сомневается в реинкарнации гнома, Иван не может поверить, что убил человека, Фермин борется за свою жизнь, а Саул готовит нового оперативника. Нора впечатляет Гектора своей наблюдательностью. Маркос и Иван совершают несколько смелых и отчаянных действий, но Паола и Эвелин случайно мешают им. Девочки понимают, что все взрослые лгут. Паола вспоминает, как неоднократно просыпалась в больнице, но сомневается в том, что ей это не приснилось. Тем временем ее брат Маркос узнает ужасающий факт об исчезновении родителей. Хасинта и Хоакин заключают сделку.