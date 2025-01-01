Menu
Star Trek: The Next Generation 1987 - 1994, season 7

Star Trek: The Next Generation season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Star Trek: The Next Generation Seasons Season 7

Star Trek: The Next Generation 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 20 September 1993
Production year 1993
Number of episodes 26
Runtime 18 hours 38 minutes
"Star Trek: The Next Generation" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Джорди, Трой и Пикард ищут способ перезагрузить этическую программу Дейты, которую отключил Лор, чтобы привлечь ее на свою сторону. Если они не успеют вовремя, то окажутся во власти Лора и его рискованных экспериментов. Во время дипломатической миссии Ворф и Трой встречаются с тремя инопланетянами, которые исследуют концепции чужих цивилизаций с особой подозрительной сосредоточенностью. Джорди отвлекается на пугающие новости из родного дома, из-за чего страдает миссия всей команды. Райкера похищает группа межгалактических археологических воров.

 

Descent, Part II
Season 7 Episode 1
20 September 1993
Liaisons
Season 7 Episode 2
27 September 1993
Interface
Season 7 Episode 3
4 October 1993
Gambit, Part I
Season 7 Episode 4
11 October 1993
Gambit, Part II
Season 7 Episode 5
18 October 1993
Phantasms
Season 7 Episode 6
25 October 1993
Dark Page
Season 7 Episode 7
1 November 1993
Attached
Season 7 Episode 8
8 November 1993
Force of Nature
Season 7 Episode 9
15 November 1993
Inheritance
Season 7 Episode 10
22 November 1993
Parallels
Season 7 Episode 11
29 November 1993
The Pegasus
Season 7 Episode 12
10 January 1994
Homeward
Season 7 Episode 13
17 January 1994
Sub Rosa
Season 7 Episode 14
31 January 1994
Lower Decks
Season 7 Episode 15
7 February 1994
Thine Own Self
Season 7 Episode 16
14 February 1994
Masks
Season 7 Episode 17
21 February 1994
Eye of the Beholder
Season 7 Episode 18
28 February 1994
Genesis
Season 7 Episode 19
21 March 1994
Journey's End
Season 7 Episode 20
28 March 1994
Firstborn
Season 7 Episode 21
25 April 1994
Bloodlines
Season 7 Episode 22
2 May 1994
Emergence
Season 7 Episode 23
9 May 1994
Preemptive Strike
Season 7 Episode 24
16 May 1994
All Good Things... (1)
Season 7 Episode 25
23 May 1994
All Good Things... (2)
Season 7 Episode 26
23 May 1994
