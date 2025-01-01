В 7-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Джорди, Трой и Пикард ищут способ перезагрузить этическую программу Дейты, которую отключил Лор, чтобы привлечь ее на свою сторону. Если они не успеют вовремя, то окажутся во власти Лора и его рискованных экспериментов. Во время дипломатической миссии Ворф и Трой встречаются с тремя инопланетянами, которые исследуют концепции чужих цивилизаций с особой подозрительной сосредоточенностью. Джорди отвлекается на пугающие новости из родного дома, из-за чего страдает миссия всей команды. Райкера похищает группа межгалактических археологических воров.