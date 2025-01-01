Menu
Season premiere 28 September 1987
Production year 1987
Number of episodes 26
Runtime 18 hours 38 minutes
В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» со времени последнего полета космического корабля «Энтерпрайз» проходит 80 лет. Федерация решает перезапустить проект. Новые технологии позволяют не только воссоздать легендарный летательный аппарат, но и усовершенствовать его. Конечно же, на борт ступают новые герои – космические солдаты и исследователи, выросшие на рассказах о капитане Арчере и его команде. Но первое же задание оказывается слишком опасным для новичков. Всемогущее сверхразвитое существо, известное как Q, бросает вызов всему живому, и единственным щитом между ним и человечеством становится «Энтерпрайз».

Encounter at Farpoint (1)
Season 1 Episode 1
28 September 1987
Encounter at Farpoint (2)
Season 1 Episode 2
28 September 1987
The Naked Now
Season 1 Episode 3
5 October 1987
Code of Honor
Season 1 Episode 4
12 October 1987
The Last Outpost
Season 1 Episode 5
19 October 1987
Where No One Has Gone Before
Season 1 Episode 6
26 October 1987
Lonely Among Us
Season 1 Episode 7
2 November 1987
Justice
Season 1 Episode 8
9 November 1987
The Battle
Season 1 Episode 9
16 November 1987
Hide and Q
Season 1 Episode 10
23 November 1987
Haven
Season 1 Episode 11
30 November 1987
The Big Goodbye
Season 1 Episode 12
11 January 1988
Datalore
Season 1 Episode 13
18 January 1988
Angel One
Season 1 Episode 14
25 January 1988
11001001
Season 1 Episode 15
1 February 1988
Too Short a Season
Season 1 Episode 16
8 February 1988
When the Bough Breaks
Season 1 Episode 17
15 February 1988
Home Soil
Season 1 Episode 18
22 February 1988
Coming of Age
Season 1 Episode 19
14 March 1988
Heart of Glory
Season 1 Episode 20
21 March 1988
The Arsenal of Freedom
Season 1 Episode 21
11 April 1988
Symbiosis
Season 1 Episode 22
18 April 1988
Skin of Evil
Season 1 Episode 23
25 April 1988
We'll Always Have Paris
Season 1 Episode 24
2 May 1988
Conspiracy
Season 1 Episode 25
9 May 1988
The Neutral Zone
Season 1 Episode 26
16 May 1988
