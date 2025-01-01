В 1-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» со времени последнего полета космического корабля «Энтерпрайз» проходит 80 лет. Федерация решает перезапустить проект. Новые технологии позволяют не только воссоздать легендарный летательный аппарат, но и усовершенствовать его. Конечно же, на борт ступают новые герои – космические солдаты и исследователи, выросшие на рассказах о капитане Арчере и его команде. Но первое же задание оказывается слишком опасным для новичков. Всемогущее сверхразвитое существо, известное как Q, бросает вызов всему живому, и единственным щитом между ним и человечеством становится «Энтерпрайз».