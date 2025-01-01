В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Уэсли проводит в лаборатории «Энтерпрайза» научный эксперимент. Но объект его изучения ускользает из капсулы, угрожая не только проекту ученого, но и судьбе всего корабля. Тем временем чрезвычайно проблемная инопланетная раса, не выходившая на связь с Землей на протяжении 111 лет, неожиданно заявляет о согласованном праве уничтожить колонию Федерации на своей территории – «Рану IV». «Энтерпрайз» отвечает на сигнал бедствия с этой планеты, когда на ней начинаются открытые военные действия. Когда команда прибывает, оказывается слишком поздно.