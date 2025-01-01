Menu
Star Trek: The Next Generation 1987 - 1994 season 3

Star Trek: The Next Generation season 3 poster
Star Trek: The Next Generation 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 25 September 1989
Production year 1989
Number of episodes 26
Runtime 18 hours 38 minutes
"Star Trek: The Next Generation" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Уэсли проводит в лаборатории «Энтерпрайза» научный эксперимент. Но объект его изучения ускользает из капсулы, угрожая не только проекту ученого, но и судьбе всего корабля. Тем временем чрезвычайно проблемная инопланетная раса, не выходившая на связь с Землей на протяжении 111 лет, неожиданно заявляет о согласованном праве уничтожить колонию Федерации на своей территории – «Рану IV». «Энтерпрайз» отвечает на сигнал бедствия с этой планеты, когда на ней начинаются открытые военные действия. Когда команда прибывает, оказывается слишком поздно.

 

8.7 IMDb
"Star Trek: The Next Generation" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Evolution
Season 3 Episode 1
25 September 1989
The Ensigns of Command
Season 3 Episode 2
2 October 1989
The Survivors
Season 3 Episode 3
9 October 1989
Who Watches the Watchers
Season 3 Episode 4
16 October 1989
The Bonding
Season 3 Episode 5
23 October 1989
Booby Trap
Season 3 Episode 6
30 October 1989
The Enemy
Season 3 Episode 7
6 November 1989
The Price
Season 3 Episode 8
13 November 1989
The Vengeance Factor
Season 3 Episode 9
20 November 1989
The Defector
Season 3 Episode 10
1 January 1990
The Hunted
Season 3 Episode 11
8 January 1990
The High Ground
Season 3 Episode 12
29 January 1990
Déjà Q
Season 3 Episode 13
5 February 1990
A Matter of Perspective
Season 3 Episode 14
12 February 1990
Yesterday's Enterprise
Season 3 Episode 15
19 February 1990
The Offspring
Season 3 Episode 16
12 March 1990
Sins of the Father
Season 3 Episode 17
19 March 1990
Allegiance
Season 3 Episode 18
26 March 1990
Captain's Holiday
Season 3 Episode 19
2 April 1990
Tin Man
Season 3 Episode 20
23 April 1990
Hollow Pursuits
Season 3 Episode 21
30 April 1990
The Most Toys
Season 3 Episode 22
7 May 1990
Sarek
Season 3 Episode 23
14 May 1990
Ménage à Troi
Season 3 Episode 24
28 May 1990
Transfigurations
Season 3 Episode 25
4 June 1990
The Best of Both Worlds
Season 3 Episode 26
18 June 1990
