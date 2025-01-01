В 6-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» капитан Пикард и команда отправляются в далекое прошлое, чтобы отыскать и вернуть Дейту. Они оказываются в конце 1800-х годов, где неожиданно сталкиваются с загадочным инопланетным вмешательством. Выясняется, что еще в те времена на Земле существовали злобные подселенцы, убивающие и подменяющие собой местных жителей с некой глобальной целью. Быть может, именно в этом периоде Пикарду удастся отыскать причину всех последующих несчастий и войн родной планеты. Преодолевая свой страх перед транспортером, лейтенант Барклай присоединяется к команде высадки.