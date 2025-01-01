Menu
Star Trek: The Next Generation 1987 - 1994 season 6

Star Trek: The Next Generation season 6 poster
Star Trek: The Next Generation 16+
Original title Season 6
Title Сезон 6
Season premiere 21 September 1992
Production year 1992
Number of episodes 26
Runtime 18 hours 38 minutes
"Star Trek: The Next Generation" season 6 description

В 6-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» капитан Пикард и команда отправляются в далекое прошлое, чтобы отыскать и вернуть Дейту. Они оказываются в конце 1800-х годов, где неожиданно сталкиваются с загадочным инопланетным вмешательством. Выясняется, что еще в те времена на Земле существовали злобные подселенцы, убивающие и подменяющие собой местных жителей с некой глобальной целью. Быть может, именно в этом периоде Пикарду удастся отыскать причину всех последующих несчастий и войн родной планеты. Преодолевая свой страх перед транспортером, лейтенант Барклай присоединяется к команде высадки.

8.7 IMDb
"Star Trek: The Next Generation" season 6 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Time's Arrow, Part II
Season 6 Episode 1
21 September 1992
Realm of Fear
Season 6 Episode 2
28 September 1992
Man of the People
Season 6 Episode 3
5 October 1992
Relics
Season 6 Episode 4
12 October 1992
Schisms
Season 6 Episode 5
19 October 1992
True Q
Season 6 Episode 6
26 October 1992
Rascals
Season 6 Episode 7
2 November 1992
A Fistful of Datas
Season 6 Episode 8
9 November 1992
The Quality of Life
Season 6 Episode 9
16 November 1992
Chain of Command, Part I
Season 6 Episode 10
14 December 1992
Chain of Command, Part II
Season 6 Episode 11
21 December 1992
Ship in a Bottle
Season 6 Episode 12
25 January 1993
Aquiel
Season 6 Episode 13
1 February 1993
Face of the Enemy
Season 6 Episode 14
8 February 1993
Tapestry
Season 6 Episode 15
15 February 1993
Birthright, Part I
Season 6 Episode 16
22 February 1993
Birthright, Part II
Season 6 Episode 17
1 March 1993
Starship Mine
Season 6 Episode 18
29 March 1993
Lessons
Season 6 Episode 19
5 April 1993
The Chase
Season 6 Episode 20
26 April 1993
Frame of Mind
Season 6 Episode 21
3 May 1993
Suspicions
Season 6 Episode 22
10 May 1993
Rightful Heir
Season 6 Episode 23
17 May 1993
Second Chances
Season 6 Episode 24
24 May 1993
Timescape
Season 6 Episode 25
14 June 1993
Descent
Season 6 Episode 26
21 June 1993
