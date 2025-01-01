Menu
Star Trek: The Next Generation 1987 - 1994 season 5

Star Trek: The Next Generation season 5 poster
Star Trek: The Next Generation 16+
Season premiere 23 September 1991
Production year 1991
Number of episodes 26
Runtime 18 hours 38 minutes
"Star Trek: The Next Generation" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Ворф сражается в гражданской войне клингонов. Тем временем капитан Пикард и его команда должны помешать ромуланцам помочь своим пешкам добиться победы. По пути героям встречается неизвестная прежде мирная раса, разговаривающая исключительно иносказаниями и метафорами. Чтобы вовремя получить предупреждение и обрести новых союзников, Пикарду придется освоить их странных поэтичный язык. Во главе боджорцев встает офицер Ро – отважный энсин, прибывший помочь «Энтерпрайзу». Но, возможно, переломный момент в войне уже наступил…

"Star Trek: The Next Generation" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Redemption II
Season 5 Episode 1
23 September 1991
Darmok
Season 5 Episode 2
30 September 1991
Ensign Ro
Season 5 Episode 3
7 October 1991
Silicon Avatar
Season 5 Episode 4
14 October 1991
Disaster
Season 5 Episode 5
21 October 1991
The Game
Season 5 Episode 6
28 October 1991
Unification I
Season 5 Episode 7
4 November 1991
Unification II
Season 5 Episode 8
11 November 1991
A Matter of Time
Season 5 Episode 9
18 November 1991
New Ground
Season 5 Episode 10
6 January 1992
Hero Worship
Season 5 Episode 11
27 January 1992
Violations
Season 5 Episode 12
3 February 1992
The Masterpiece Society
Season 5 Episode 13
10 February 1992
Conundrum
Season 5 Episode 14
17 February 1992
Power Play
Season 5 Episode 15
24 February 1992
Ethics
Season 5 Episode 16
2 March 1992
The Outcast
Season 5 Episode 17
16 March 1992
Cause and Effect
Season 5 Episode 18
23 March 1992
The First Duty
Season 5 Episode 19
30 March 1992
Cost of Living
Season 5 Episode 20
20 April 1992
The Perfect Mate
Season 5 Episode 21
27 April 1992
Imaginary Friend
Season 5 Episode 22
4 May 1992
I, Borg
Season 5 Episode 23
11 May 1992
The Next Phase
Season 5 Episode 24
18 May 1992
The Inner Light
Season 5 Episode 25
1 June 1992
Time's Arrow
Season 5 Episode 26
15 June 1992
