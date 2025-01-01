В 5-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» Ворф сражается в гражданской войне клингонов. Тем временем капитан Пикард и его команда должны помешать ромуланцам помочь своим пешкам добиться победы. По пути героям встречается неизвестная прежде мирная раса, разговаривающая исключительно иносказаниями и метафорами. Чтобы вовремя получить предупреждение и обрести новых союзников, Пикарду придется освоить их странных поэтичный язык. Во главе боджорцев встает офицер Ро – отважный энсин, прибывший помочь «Энтерпрайзу». Но, возможно, переломный момент в войне уже наступил…