В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» после поглощения капитана Пикарда и всех его знаний борги отправляются на Землю. Райкер и «Энтерпрайз» находятся в отчаянном положении. Они не успеют предупредить своих сородичей и тем более остановить вторжение. Однако оставаться в стороне во время таких важных исторических событий и оставлять родную планету в опасности герои не могут. Теперь им поможет только чудо… или вмешательство третьей стороны, которая прежде не проявляла интереса к проблемам Федерации. Но все планы спутывает внезапный несчастный случай на борту корабля.