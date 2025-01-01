Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Star Trek: The Next Generation 1987 - 1994 season 4

Star Trek: The Next Generation season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Star Trek: The Next Generation Seasons Season 4

Star Trek: The Next Generation 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 24 September 1990
Production year 1990
Number of episodes 26
Runtime 18 hours 38 minutes
"Star Trek: The Next Generation" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» после поглощения капитана Пикарда и всех его знаний борги отправляются на Землю. Райкер и «Энтерпрайз» находятся в отчаянном положении. Они не успеют предупредить своих сородичей и тем более остановить вторжение. Однако оставаться в стороне во время таких важных исторических событий и оставлять родную планету в опасности герои не могут. Теперь им поможет только чудо… или вмешательство третьей стороны, которая прежде не проявляла интереса к проблемам Федерации. Но все планы спутывает внезапный несчастный случай на борту корабля.

 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.7 IMDb
Write review
"Star Trek: The Next Generation" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Best of Both Worlds Part II
Season 4 Episode 1
24 September 1990
Family
Season 4 Episode 2
1 October 1990
Brothers
Season 4 Episode 3
8 October 1990
Suddenly Human
Season 4 Episode 4
15 October 1990
Remember Me
Season 4 Episode 5
22 October 1990
Legacy
Season 4 Episode 6
29 October 1990
Reunion
Season 4 Episode 7
5 November 1990
Future Imperfect
Season 4 Episode 8
12 November 1990
Final Mission
Season 4 Episode 9
19 November 1990
The Loss
Season 4 Episode 10
31 December 1990
Data's Day
Season 4 Episode 11
7 January 1991
The Wounded
Season 4 Episode 12
28 January 1991
Devil's Due
Season 4 Episode 13
4 February 1991
Clues
Season 4 Episode 14
11 February 1991
First Contact
Season 4 Episode 15
18 February 1991
Galaxy's Child
Season 4 Episode 16
11 March 1991
Night Terrors
Season 4 Episode 17
18 March 1991
Identity Crisis
Season 4 Episode 18
25 March 1991
The Nth Degree
Season 4 Episode 19
1 April 1991
Qpid
Season 4 Episode 20
22 April 1991
The Drumhead
Season 4 Episode 21
29 April 1991
Half a Life
Season 4 Episode 22
6 May 1991
The Host
Season 4 Episode 23
13 May 1991
The Mind's Eye
Season 4 Episode 24
27 May 1991
In Theory
Season 4 Episode 25
3 June 1991
Redemption
Season 4 Episode 26
17 June 1991
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more