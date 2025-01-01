Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Star Trek: The Next Generation 1987 - 1994 season 2

Star Trek: The Next Generation season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Star Trek: The Next Generation Seasons Season 2

Star Trek: The Next Generation 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 November 1988
Production year 1988
Number of episodes 22
Runtime 15 hours 46 minutes
"Star Trek: The Next Generation" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» выясняется, что Диана беременна от неизвестной инопланетной формы жизни. Доктор Кэтрин Пуласки присоединяется к коллективу «Энтерпрайза» в качестве нового главного врача корабля. Тем временем экипаж сталкивается с таинственной пустотой в космосе. Когда исследователи подходят ближе, чтобы разобраться, она окутывает корабль, не позволяя ему выбраться. Героям приходится одновременно искать выход из ловушки и бороться с внутренними проблемами на борту. Загадочный ребенок, конфликт командного состава и странные последствия компьютерной игры разобщают «Энтерпрайз».

 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.7 IMDb
Write review
"Star Trek: The Next Generation" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Child
Season 2 Episode 1
21 November 1988
Where Silence Has Lease
Season 2 Episode 2
28 November 1988
Elementary, Dear Data
Season 2 Episode 3
5 December 1988
The Outrageous Okona
Season 2 Episode 4
12 December 1988
Loud as a Whisper
Season 2 Episode 5
9 January 1989
The Schizoid Man
Season 2 Episode 6
23 January 1989
Unnatural Selection
Season 2 Episode 7
30 January 1989
A Matter of Honor
Season 2 Episode 8
6 February 1989
The Measure of a Man
Season 2 Episode 9
13 February 1989
The Dauphin
Season 2 Episode 10
20 February 1989
Contagion
Season 2 Episode 11
20 March 1989
The Royale
Season 2 Episode 12
27 March 1989
Time Squared
Season 2 Episode 13
3 April 1989
The Icarus Factor
Season 2 Episode 14
24 April 1989
Pen Pals
Season 2 Episode 15
1 May 1989
Q Who?
Season 2 Episode 16
8 May 1989
Samaritan Snare
Season 2 Episode 17
15 May 1989
Up the Long Ladder
Season 2 Episode 18
22 May 1989
Manhunt
Season 2 Episode 19
19 June 1989
The Emissary
Season 2 Episode 20
29 June 1989
Peak Performance
Season 2 Episode 21
10 July 1989
Shades of Gray
Season 2 Episode 22
17 July 1989
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more