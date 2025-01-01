Во 2-м сезоне сериала «Звездный путь: Следующее поколение» выясняется, что Диана беременна от неизвестной инопланетной формы жизни. Доктор Кэтрин Пуласки присоединяется к коллективу «Энтерпрайза» в качестве нового главного врача корабля. Тем временем экипаж сталкивается с таинственной пустотой в космосе. Когда исследователи подходят ближе, чтобы разобраться, она окутывает корабль, не позволяя ему выбраться. Героям приходится одновременно искать выход из ловушки и бороться с внутренними проблемами на борту. Загадочный ребенок, конфликт командного состава и странные последствия компьютерной игры разобщают «Энтерпрайз».