Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Knight Rider 1982 - 1986 season 3

Knight Rider season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Knight Rider Seasons Season 3

Knight Rider
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 30 September 1984
Production year 1984
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 52 minutes
"Knight Rider" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» гениальные ученые Дэвид Холстон и Марго Шеридан собирают команду, чтобы взломать секретное хранилище в Сан-Франциско. Они знают, что на их пути обязательно встанет современный супергерой Майкл Найт – Рыцарь дорог. Поэтому они решают избавиться от него, освободив из-под стражи Си Джея Джексона – человека, которому когда-то уже удалось убить предшественника Майкла. Они посылают в тюрьму беспилотного робота, замаскированного под радиоприемник. Девон узнает об их плане и просит о помощи студентку Бонни из университета Сан-Франциско, научным руководителем которой является Холстон.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Knight Rider" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Knight of the Drones (1)
Season 3 Episode 1
30 September 1984
Knight of the Drones (2)
Season 3 Episode 2
7 October 1984
The Ice Bandits
Season 3 Episode 3
14 October 1984
Knights of the Fast Lane
Season 3 Episode 4
28 October 1984
Halloween Knight
Season 3 Episode 5
4 November 1984
K.I.T.T. vs. K.A.R.R.
Season 3 Episode 6
11 November 1984
The Rotten Apples
Season 3 Episode 7
18 November 1984
Knight in Disgrace
Season 3 Episode 8
2 December 1984
Dead of Knight
Season 3 Episode 9
9 December 1984
Lost Knight
Season 3 Episode 10
30 December 1984
Knight of the Chameleon
Season 3 Episode 11
6 January 1985
Custom Made Killer
Season 3 Episode 12
13 January 1985
Knight by a Nose
Season 3 Episode 13
3 February 1985
Junk Yard Dog
Season 3 Episode 14
10 February 1985
Buy Out
Season 3 Episode 15
3 March 1985
Knightlines
Season 3 Episode 16
10 March 1985
The Nineteenth Hole
Season 3 Episode 17
17 March 1985
Knight and Knerd
Season 3 Episode 18
24 March 1985
Ten Wheel Trouble
Season 3 Episode 19
29 March 1985
Knight in Retreat
Season 3 Episode 20
5 April 1985
Knight Strike
Season 3 Episode 21
5 May 1985
Circus Knights
Season 3 Episode 22
5 May 1985
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more