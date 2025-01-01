В 3-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» гениальные ученые Дэвид Холстон и Марго Шеридан собирают команду, чтобы взломать секретное хранилище в Сан-Франциско. Они знают, что на их пути обязательно встанет современный супергерой Майкл Найт – Рыцарь дорог. Поэтому они решают избавиться от него, освободив из-под стражи Си Джея Джексона – человека, которому когда-то уже удалось убить предшественника Майкла. Они посылают в тюрьму беспилотного робота, замаскированного под радиоприемник. Девон узнает об их плане и просит о помощи студентку Бонни из университета Сан-Франциско, научным руководителем которой является Холстон.