Knight Rider 1982 - 1986 season 1

Knight Rider season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Knight Rider Seasons Season 1

Knight Rider
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 26 September 1982
Production year 1982
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 52 minutes
"Knight Rider" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» бывший детектив Майкл Найт выживает после страшного нападения. Теперь все считают его мертвым, и он может тайно отстаивать закон и справедливость, скрывая свою личность. Секретная правительственная организация дает Майклу новое имя и лицо и снабжает его суперкаром с искусственным интеллектом. Он становится Рыцарем дорог и преследует преступников, убивших его бывшего напарника. Майклу придется столкнуться с промышленными диверсантами, байкерами, которые собираются уничтожить город, разработчиками ядерного оружия, а также со своим главным врагом.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Knight Rider" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Knight of the Phoenix
Season 1 Episode 1
26 September 1982
Knight of the Phoenix Part II
Season 1 Episode 2
1 October 1982
Deadly Maneuvers
Season 1 Episode 3
8 October 1982
Good Day at White Rock
Season 1 Episode 4
22 October 1982
Slammin' Sammy's Stunt Show Spectacular
Season 1 Episode 5
29 October 1982
Just My Bill
Season 1 Episode 6
5 November 1982
Not a Drop to Drink
Season 1 Episode 7
12 November 1982
No Big Thing
Season 1 Episode 8
19 November 1982
Trust Doesn't Rust
Season 1 Episode 9
26 November 1982
Inside Out
Season 1 Episode 10
3 December 1982
The Final Verdict
Season 1 Episode 11
10 December 1982
A Plush Ride
Season 1 Episode 12
17 December 1982
Forget Me Not
Season 1 Episode 13
14 January 1983
Hearts of Stone
Season 1 Episode 14
21 January 1983
Give Me Liberty... or Give Me Death
Season 1 Episode 15
28 January 1983
The Topaz Connection
Season 1 Episode 16
18 February 1983
A Nice, Indecent Little Town
Season 1 Episode 17
25 February 1983
Chariot of Gold
Season 1 Episode 18
4 March 1983
White Bird
Season 1 Episode 19
11 March 1983
Knight Moves
Season 1 Episode 20
29 April 1983
Nobody Does It Better
Season 1 Episode 21
6 May 1983
Short Notice
Season 1 Episode 22
6 May 1983
TV series release schedule
