В 1-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» бывший детектив Майкл Найт выживает после страшного нападения. Теперь все считают его мертвым, и он может тайно отстаивать закон и справедливость, скрывая свою личность. Секретная правительственная организация дает Майклу новое имя и лицо и снабжает его суперкаром с искусственным интеллектом. Он становится Рыцарем дорог и преследует преступников, убивших его бывшего напарника. Майклу придется столкнуться с промышленными диверсантами, байкерами, которые собираются уничтожить город, разработчиками ядерного оружия, а также со своим главным врагом.