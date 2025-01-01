Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Knight Rider 1982 - 1986, season 4

Knight Rider season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Knight Rider Seasons Season 4

Knight Rider
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 20 September 1985
Production year 1985
Number of episodes 22
Runtime 16 hours 52 minutes
"Knight Rider" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» ученые Фонда разрабатывают чрезвычайно опасное вещество – мощный изотоп Церний-116. Дочь Уилтона Дженнифер пытается использовать это изобретение, чтобы сократить расходы корпорации на секретный проект ФЛАГ. Однако эксперимент приходит к неожиданным последствиям. Тем временем террорист Филипп Нордстром похищает Девона, подменив его клоном. С его помощью Нордстром узнает формулу молекулярной оболочки и создает свой собственный суперкар. Только, в отличие от автомобиля Майкла, эта машина служит злу и угрожает опасностью всему Чикаго. Бонни обращается за помощью к Уличному мстителю.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
6.9 IMDb
Write review
"Knight Rider" season 4 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Knight of the Juggernaut (1)
Season 4 Episode 1
20 September 1985
Knight of the Juggernaut (2)
Season 4 Episode 2
27 September 1985
KITTnap
Season 4 Episode 3
18 October 1985
Sky Knight
Season 4 Episode 4
25 October 1985
Burial Ground
Season 4 Episode 5
1 November 1985
The Wrong Crowd
Season 4 Episode 6
8 November 1985
Knight Sting
Season 4 Episode 7
15 November 1985
Many Happy Returns
Season 4 Episode 8
29 November 1985
Knight Racer
Season 4 Episode 9
6 December 1985
Knight Behind Bars
Season 4 Episode 10
13 December 1985
Knight Song
Season 4 Episode 11
3 January 1986
The Scent of Roses
Season 4 Episode 12
10 January 1986
Killer K.I.T.T.
Season 4 Episode 13
17 January 1986
Out of the Woods
Season 4 Episode 14
24 January 1986
Deadly Knightshade
Season 4 Episode 15
31 January 1986
Redemption of a Champion
Season 4 Episode 16
7 February 1986
Knight of a Thousand Devils
Season 4 Episode 17
14 February 1986
Hills of Fire
Season 4 Episode 18
21 February 1986
Knight Flight to Freedom
Season 4 Episode 19
7 March 1986
Fright Knight
Season 4 Episode 20
14 March 1986
Knight of the Rising Sun
Season 4 Episode 21
4 April 1986
Voo Doo Knight
Season 4 Episode 22
4 April 1986
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more