В 4-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» ученые Фонда разрабатывают чрезвычайно опасное вещество – мощный изотоп Церний-116. Дочь Уилтона Дженнифер пытается использовать это изобретение, чтобы сократить расходы корпорации на секретный проект ФЛАГ. Однако эксперимент приходит к неожиданным последствиям. Тем временем террорист Филипп Нордстром похищает Девона, подменив его клоном. С его помощью Нордстром узнает формулу молекулярной оболочки и создает свой собственный суперкар. Только, в отличие от автомобиля Майкла, эта машина служит злу и угрожает опасностью всему Чикаго. Бонни обращается за помощью к Уличному мстителю.