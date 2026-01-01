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Kinoafisha TV Shows Knight Rider Awards

"Knight Rider" updates

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Primetime Emmy Awards 1983 Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Film Sound Editing for a Series
Nominee
 Outstanding Film Sound Editing for a Series
Nominee
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