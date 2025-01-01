Во 2-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» в городе объявляется сводный брат Майкла – второй сын Уилтона Найта по имени Гарт. В отличие от брата, парень пошел по наклонной дорожке. Он связался с бандитской группировкой в Африке и был приговорен к трем пожизненным срокам за свои злодеяния. Но теперь он сбежал из-под стражи, украл секретную формулу и создал машину-монстра Голиафа. С помощью этой разработки Гарт хочет уничтожить Рыцаря дорог, которого он ненавидит всей душой. Парень считает, что Майклу досталось все, что по праву должно было принадлежать ему, и мечтает расквитаться с братом, а заодно уничтожить весь город.