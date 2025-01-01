Menu
Knight Rider 1982 - 1986 season 2

Knight Rider season 2 poster
Knight Rider
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 October 1983
Production year 1983
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 24 minutes
"Knight Rider" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Рыцарь дорог» в городе объявляется сводный брат Майкла – второй сын Уилтона Найта по имени Гарт. В отличие от брата, парень пошел по наклонной дорожке. Он связался с бандитской группировкой в Африке и был приговорен к трем пожизненным срокам за свои злодеяния. Но теперь он сбежал из-под стражи, украл секретную формулу и создал машину-монстра Голиафа. С помощью этой разработки Гарт хочет уничтожить Рыцаря дорог, которого он ненавидит всей душой. Парень считает, что Майклу досталось все, что по праву должно было принадлежать ему, и мечтает расквитаться с братом, а заодно уничтожить весь город.

6.9 IMDb
"Knight Rider" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Goliath (1)
Season 2 Episode 1
2 October 1983
Goliath (2)
Season 2 Episode 2
9 October 1983
Brother's Keeper
Season 2 Episode 3
16 October 1983
Merchants of Death
Season 2 Episode 4
23 October 1983
Blind Spot
Season 2 Episode 5
30 October 1983
Return to Cadiz
Season 2 Episode 6
6 November 1983
K.I.T.T. the Cat
Season 2 Episode 7
13 November 1983
Custom K.I.T.T.
Season 2 Episode 8
27 November 1983
Soul Survivor
Season 2 Episode 9
4 December 1983
Ring of Fire
Season 2 Episode 10
11 December 1983
Knightmares
Season 2 Episode 11
18 December 1983
Silent Knight
Season 2 Episode 12
8 January 1984
A Knight in Shining Armor
Season 2 Episode 13
15 January 1984
Diamonds Aren't a Girl's Best Friend
Season 2 Episode 14
29 January 1984
White-Line Warriors
Season 2 Episode 15
5 February 1984
Race For Life
Season 2 Episode 16
12 February 1984
Speed Demons
Season 2 Episode 17
19 February 1984
Goliath Returns (1)
Season 2 Episode 18
4 March 1984
Goliath Returns (2)
Season 2 Episode 19
8 April 1984
A Good Knight's Work
Season 2 Episode 20
13 May 1984
Mouth of the Snake [a.k.a. All That Glitters] (1)
Season 2 Episode 21
27 May 1984
Mouth of the Snake [a.k.a. All That Glitters] (2)
Season 2 Episode 22
8 April 1984
Let It Be Me
Season 2 Episode 23
13 May 1984
Big Iron
Season 2 Episode 24
27 May 1984
