В 7-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» мастер Сплинтер поручает ребятам отыскать потерянные фрагменты его секретных данных. Хорошая новость заключается в том, что черепашкам легко удается найти информацию. Но есть и плохая новость: данные закодированы в интерфейсе любимой онлайн-видеоигры Майки SuperQuest. Теперь героям придется отправиться в виртуальную реальность, где они, впрочем, могут получить вполне реальные ранения или даже погибнуть. Они обращаются за помощью к Кейси и Эйприл, но тут возникает еще одна проблема. Выясняется, что новый учитель Кейси по боевым искусствам промыл ей мозги.