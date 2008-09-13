Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 - 2009, season 7

Teenage Mutant Ninja Turtles season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Teenage Mutant Ninja Turtles Seasons Season 7

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 13 September 2008
Production year 2008
Number of episodes 14
Runtime 5 hours 8 minutes
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» мастер Сплинтер поручает ребятам отыскать потерянные фрагменты его секретных данных. Хорошая новость заключается в том, что черепашкам легко удается найти информацию. Но есть и плохая новость: данные закодированы в интерфейсе любимой онлайн-видеоигры Майки SuperQuest. Теперь героям придется отправиться в виртуальную реальность, где они, впрочем, могут получить вполне реальные ранения или даже погибнуть. Они обращаются за помощью к Кейси и Эйприл, но тут возникает еще одна проблема. Выясняется, что новый учитель Кейси по боевым искусствам промыл ей мозги.

 

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Tempus Fugit
Season 7 Episode 1
13 September 2008
Karate Schooled
Season 7 Episode 2
20 September 2008
Something Wicked
Season 7 Episode 3
27 September 2008
The Engagement Ring
Season 7 Episode 4
4 October 2008
Hacking Stockman
Season 7 Episode 5
18 October 2008
The Incredible Shrinking Serling
Season 7 Episode 6
25 October 2008
Identity Crisis
Season 7 Episode 7
1 November 2008
Web Wranglers
Season 7 Episode 8
8 November 2008
SuperQuest
Season 7 Episode 9
15 November 2008
Virtual Reality Check
Season 7 Episode 10
22 November 2008
City Under Siege
Season 7 Episode 11
29 November 2008
Super Power Struggle
Season 7 Episode 12
21 February 2009
Wedding Bells and Bytes
Season 7 Episode 13
28 February 2009
Mayhem from Mutant Island
Season 7 Episode 14
7 March 2009
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more