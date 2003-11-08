Menu
Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 - 2009 season 2

Teenage Mutant Ninja Turtles season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Teenage Mutant Ninja Turtles Seasons Season 2

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 8 November 2003
Production year 2003
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» в ходе очередной спасительной операции четверо героев оказываются на другом конце вселенной, на опасной обитаемой планете Д'Хунниб. Там как раз идет гражданская война между генералом Бланке и гениальным ученым Ханикаттом, заключенным в тело андроида. Черепашки присоединяются к силам профессора, чтобы помочь ему установить на планете мир. Кроме того, у них есть и корыстная цель: ученый может построить телепортационное устройство, которое вернет их домой. Но план проваливается, и друзья оказываются на гладиаторской арене.

7.9 IMDb
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Turtles in Space (1): The Fugitoid
Season 2 Episode 1
8 November 2003
Turtles in Space (2): The Trouble with Triceratons
Season 2 Episode 2
15 November 2003
Turtles in Space (3): The Big House
Season 2 Episode 3
22 November 2003
Turtles in Space (4): The Arena
Season 2 Episode 4
29 November 2003
Turtles in Space (5): Triceraton Wars
Season 2 Episode 5
6 December 2003
Secret Origins - Part One
Season 2 Episode 6
17 January 2004
Secret Origins - Part Two
Season 2 Episode 7
24 January 2004
Secret Origins - Part Three
Season 2 Episode 8
31 January 2004
The Ultimate Ninja
Season 2 Episode 9
7 February 2004
Reflections
Season 2 Episode 10
14 February 2004
Modern Love - The Return of Nano
Season 2 Episode 11
21 February 2004
What a Croc
Season 2 Episode 12
28 February 2004
Return to the Underground
Season 2 Episode 13
6 March 2004
City at War - Part One
Season 2 Episode 14
13 March 2004
City at War - Part Two
Season 2 Episode 15
20 March 2004
City at War - Part Three
Season 2 Episode 16
27 March 2004
Junklantis
Season 2 Episode 17
3 April 2004
The Golden Puck
Season 2 Episode 18
10 April 2004
Rogue in the House - Part One
Season 2 Episode 19
17 April 2004
Rogue in the House - Part Two
Season 2 Episode 20
24 April 2004
April's Artifact
Season 2 Episode 21
1 May 2004
Return of the Justice Force
Season 2 Episode 22
8 May 2004
Big Brawl - Part One
Season 2 Episode 23
15 May 2004
Big Brawl - Part Two
Season 2 Episode 24
18 September 2004
Big Brawl - Part Three
Season 2 Episode 25
25 September 2004
Big Brawl - Part Four
Season 2 Episode 26
2 October 2004
