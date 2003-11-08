Во 2-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» в ходе очередной спасительной операции четверо героев оказываются на другом конце вселенной, на опасной обитаемой планете Д'Хунниб. Там как раз идет гражданская война между генералом Бланке и гениальным ученым Ханикаттом, заключенным в тело андроида. Черепашки присоединяются к силам профессора, чтобы помочь ему установить на планете мир. Кроме того, у них есть и корыстная цель: ученый может построить телепортационное устройство, которое вернет их домой. Но план проваливается, и друзья оказываются на гладиаторской арене.