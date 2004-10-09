Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Teenage Mutant Ninja Turtles 2003 - 2009 season 3

Teenage Mutant Ninja Turtles season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Teenage Mutant Ninja Turtles Seasons Season 3

Teenage Mutant Ninja Turtles 12+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 9 October 2004
Production year 2004
Number of episodes 26
Runtime 9 hours 32 minutes
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» космические войны перемещаются на Землю. В наш родной человеческий мир прибывает армия злобных трицератонов с планеты Д'Хунниб. Они разыскивают Фугитоида и сильно злятся, когда земляне не понимают, что им нужно. Решив, что их обманывают, чудовища решают напасть на человечество и поработить его. Черепашкам с трудом удается спасти из рабства Кейси и Эйприл, но в ходе этой операции они теряют Донателло. Судя по всему, друг не погиб, а попал в лапы трицератонов. К счастью, на Землю прибывает профессор Ханикатт, который знает, как с ними бороться.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
7.9 IMDb
Write review
"Teenage Mutant Ninja Turtles" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Space Invaders - Part One
Season 3 Episode 1
9 October 2004
Space Invaders - Part Two
Season 3 Episode 2
16 October 2004
Space Invaders - Part Three
Season 3 Episode 3
23 October 2004
Worlds Collide - Part One
Season 3 Episode 4
30 October 2004
Worlds Collide - Part Two
Season 3 Episode 5
6 November 2004
Worlds Collide - Part Three
Season 3 Episode 6
13 November 2004
Touch and Go
Season 3 Episode 7
20 November 2004
Hunted
Season 3 Episode 8
27 November 2004
H.A.T.E
Season 3 Episode 9
4 December 2004
Nobody's Fool
Season 3 Episode 10
11 December 2004
The Lesson
Season 3 Episode 11
18 December 2004
The Christmas Aliens
Season 3 Episode 12
25 December 2004
New Blood
Season 3 Episode 13
22 January 2005
The Darkness Within
Season 3 Episode 14
29 January 2005
Mission of Gravity
Season 3 Episode 15
5 February 2005
The Entity Below
Season 3 Episode 16
6 February 2005
Time Travails
Season 3 Episode 17
7 February 2005
Hun on the Run
Season 3 Episode 18
8 February 2005
Reality Check
Season 3 Episode 19
5 March 2005
Across the Universe
Season 3 Episode 20
12 March 2005
Same as It Never Was
Season 3 Episode 21
17 March 2005
The Real World - Part One
Season 3 Episode 22
26 March 2005
The Real World - Part Two
Season 3 Episode 23
2 April 2005
Bishop's Gambit
Season 3 Episode 24
9 April 2005
Exodus - Part One
Season 3 Episode 25
16 April 2005
Exodus - Part Two
Season 3 Episode 26
23 April 2005
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more