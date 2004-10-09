В 3-м сезоне сериала «Мутанты черепашки ниндзя. Новые приключения!» космические войны перемещаются на Землю. В наш родной человеческий мир прибывает армия злобных трицератонов с планеты Д'Хунниб. Они разыскивают Фугитоида и сильно злятся, когда земляне не понимают, что им нужно. Решив, что их обманывают, чудовища решают напасть на человечество и поработить его. Черепашкам с трудом удается спасти из рабства Кейси и Эйприл, но в ходе этой операции они теряют Донателло. Судя по всему, друг не погиб, а попал в лапы трицератонов. К счастью, на Землю прибывает профессор Ханикатт, который знает, как с ними бороться.